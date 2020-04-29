Hristodulidis Fransız Müsteşar İle Telefon Görüşmesi Yaptı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Fransa Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konularından Sorumlu Müsteşarı Amelie de Montchalin ile telefonda görüştü.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Montchalin ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri, yeni tip koronavirüs pandemisi için eşgüdüm ve Brexit konularını ele aldıklarını açıkladı.

Habere göre Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Isabelle Dumont da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın “egemenliğine” desteğini yineledi ve Hristodulidis-Montchalin telefon görüşmesinin yeni tip koronavirüs ile ilgili deneyim paylaşımına olanak tanıdığı görüşüne yer verdi.