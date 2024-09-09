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Hristodulidis-Guterres görüşmesinin 23 Eylül’de gerçekleşmesi öngörülüyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le BM Genel Kurulu çerçevesinde 23 Eylül’de görüşmesinin beklendiği bildirildi.
Hristodulidis-Guterres görüşmesinin 23 Eylül’de gerçekleşmesi öngörülüyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le BM Genel Kurulu çerçevesinde 23 Eylül’de görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, diplomatik kaynaklara dayandırarak verdikleri haberlerde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesinin 23 Eylül tarihinde gerçekleşmesi ihtimalinden bahsettiler.

Gazete, görüşmenin akşamüzeri gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken, KKTC basınının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da 22 Eylül’de New York’a gideceğini duyurduğunu aktardı.

     –Hristodulidis ve Kombos’tan Kıbrıs sorunu açıklamaları

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’in dün katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs sorununa değindiğini ve “kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunabilmesi için çalışmaktan başka seçeneğimizi yok” dediğini akardı.

Habere göre Hristodulidis, Türk tarafının tüm uzlaşmaz tutumuna karşın çözüm yolunu açmaya çalıştığını iddia ederek çabalamaktan vazgeçmesinin söz konusu olmadığını savundu.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise, Cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada benzer mesajlar verdi.

“Her türlü bölünme ve ayrılık fikrinden uzak bir çözüm arzu ettiklerini” vurgulayan Kombos, “Türk uzlaşmazlığı karşısındaki tek silahlarının diplomasi, uluslararası hukukun da en büyük dayanakları olduğunu” öne sürdü.

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