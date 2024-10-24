  • BIST 8849.1
  • Altın 2998.073
  • Dolar 34.2662
  • Euro 37.045
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Hristodulidis: Guterres sonuna kadar gitmeye kararlı

»
Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı ve üç ayrı müzakere masası önerisinin kendisine ait olduğu şeklindeki açıklamasına ve Kıbrıs sorununa ilişkin haberlere geniş yer verdi.
Hristodulidis: Guterres sonuna kadar gitmeye kararlı

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı ve üç ayrı müzakere masası önerisinin kendisine ait olduğu şeklindeki açıklamasına ve Kıbrıs sorununa ilişkin haberlere geniş yer verdi.

Politis gazetesi: “Antonio Guterres Sonuna Kadar Gitmekte Kararlı – Başkan’ın “Üç Masa” Önerisi Özlü Müzakerelere İlişkin” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün  Rum basınında yer aldığının aksine “üç ayrı müzakere masası” önerisinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından değil kendisi tarafından yapıldığını belirttiği açıklamasına yer verdi.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamasının akabinde daha net bir izahatın Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’tan geldiğini, Kombos’un dün yaptığı açıklamada; Hristodulidis’in önerisinin “o an geldiğinde özlü müzakerelere ilişkin olduğunu” söylediğini aktardı.

Kombos, BM Genel Sekreteri’nin “bu yaklaşımın kullanışlı olduğunu kabul ettiğini” iddia ederek bu öneriyi nasıl değerlendireceğinin artık Genel Sekreteri ilgilendirdiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin açıkladığı genişletilmiş görüşmelerin, gerek içte gerekse BM tarafından yapılacak uygun hazırlıklarla, en kısa sürede gerçekleştirilmesini arzuladıklarını ifade eden Kombos, Hristodulidis’in üçlü görüşmede sunduğu önerilerin, Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetinin sadece kamuoyuna açıklanan değil, müzakere masasında da olan bir iyi niyet olduğunu göstermeyi amaçladığını belirtti.

Kombos, “üç masa önerisinin metodolojiye ilişkin olduğunu, nasıl değerlendirileceğinin ise BM Genel Sekreterini ilgilendirdiğini” vurguladı.

Kombos ayrıca, genişletilmiş görüşmenin ne zaman olacağına dair şu an için net bir tarih bulunmadığını da ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise, genişletilmiş görüşmenin 2-3 ay içerisinde yapılmasının beklendiği iddiasında bulundu.

Gazete yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Guterres’in genişletilmiş görüşmenin önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yapılmasını istediğini belirtirken, Hristodulidis’in ise önceki günkü Ulusal Konsey toplantısında, “müzakereler için hazır olunması gerektiğini” vurgulayarak “Müzakereler bir kez başladığında geri dönüşü olmayacak. BM Genel Sekreteri sonuna kadar gitmekte kararlı” dediğini aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise: “Bir Sonraki Hedef Genişletilmiş Görüşmeler” başlığı altında verirken, Rum hükümetinin bir sonraki hedefinin genişletilmiş görüşmeler olduğunu ve hazırlıklara başlandığını yazdı.

Hristodulidis’in yeni geçiş noktalarının açılması konusunda liderlerin yapacakları görüşmenin de bir an önce yapılmasını arzuladığını belirterek dün yaptığı açıklamayla da topu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a attığını savunan gazete, haberin devamında Hristodulidis ve Kombos’un açıklamalarına da yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'taki tutuklamalar... Ersin Tatar: Genel Sekreter, Hristodulis’e “af çıkarın” dedi17 Ekim 2024 Perşembe 20:12
  • Zaroğlu: Müzakerelere kapı aralandı17 Ekim 2024 Perşembe 07:31
  • atar: Egemen eşitlik ve uluslararası statümüzün teyidi ile resmi görüşmeler başlayabilir17 Ekim 2024 Perşembe 07:30
  • Liderler çok taraflı, geçiş noktası toplantıları konusunda anlaştı16 Ekim 2024 Çarşamba 09:32
  • Tatar bir sonraki görüşme 4+1 olacak!16 Ekim 2024 Çarşamba 09:06
  • Tatar: KKTC’nin tutumu değişmedi!16 Ekim 2024 Çarşamba 08:30
  • Hristodulidis: Henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında bulunmuyoruz16 Ekim 2024 Çarşamba 08:30
  • Guterres’ten Liderlere Diyalog Çağrısı: Çözüm İçin Güven İnşa Edilmeli16 Ekim 2024 Çarşamba 08:29
  • Hristodulidis dün Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer’le görüştü15 Ekim 2024 Salı 14:18
  • Tatar ile Hristodulidis, Guterres’in ev sahipliğinde buluşuyor15 Ekim 2024 Salı 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti