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Hristodulidis: Herzog ile çok somut konuları görüştük

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Rum Lider Nikos Hristodulidis, Rum Başkanlık Sarayı’nda İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile görüşmesinde ele alınan konular hakkında çok somut konuları görüştüklerini ancak açıklanacak bir şey olmadığını söyledi.
Hristodulidis: Herzog ile çok somut konuları görüştük

Rum Başkanlık Sarayı’nda önceki gün gerçekleşen İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog -Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis görüşmesinde ele alınan konular hakkında Hristodulidis’in farklı Herzog’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şeyler söylediğine dikkat çekildi.

Haravgi’ye göre Hristodulidis dünkü açıklamasında Herzog ile çok “somut konuları görüştüklerini ancak açıklanacak bir şey olmadığını” söylerken Herzog “X” platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Hristodulidis’le “Hamas tarafından Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılmasını, son bölgesel zorlukları ve Gazze’deki insani çabaları görüştüklerini” açıkladı.

Herzog’un esirlerin serbest bırakılması konusunu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı ile de görüştüğü yolunda bilgiler bulunduğuna da dikkat çekilen haberde Hristodulidis’in İsrail Cumhurbaşkanı ve BAE Dışişleri Bakanı ile ana görüşme konularının bölgesel gelişmeler olduğunu söylediği kaydedildi.

Habere göre Hristodulidis “bazı unsurlar var, bazılarının bölgedeki diğer ülkelerin aleyhine kullanmaya çalıştığı bazı gelişmeler var.  Ortaya çıkan bir durumu kimse kendi ezeli tarihi hedeflerini ileri götürmek kullanamaz” ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı ve BAE Dışişleri Bakanı’ndan bir şey talep edilip edilmediği sorulan Hristodulidis, “Perşembe günkü görüşmelerin, Kahire’de gerçekleşen görüşmenin devamı olduğu” cevabını verdi.

Gazete Herzog’un X hesabındaki paylaşımında, İsrail ile Güney Kıbrıs ve İsrail ve Rum halkı arasındaki güçlü dostluk ve iş birliğinin bölgede hayati öneme sahip istikrar, güvenlik ve umut kapısı olduğunu” görüşüne de yer verdiği kaydedildi.

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