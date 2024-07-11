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Hristodulidis Holguin’in Haspolat ile ilgili önerisini reddettiğini açıkladı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in reddettiği önerisinin, barikatlarla ilgili olduğunu açıkladı.
Hristodulidis Holguin’in Haspolat ile ilgili önerisini reddettiğini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in reddettiği önerisinin, barikatlarla ilgili olduğunu açıkladı.

Alithia’ya göre Hristodulidis RİK’e verdiği özel söyleşide “”Holguin’in sunduğu öneriyi reddetme nedenim, birini Kıbrıs Rum diğerini Kıbrıs Türk tarafının önerdiği iki  barikatın açılmasını Türk tarafının reddetmesi” söyledi.

RiK’in edindiği bilgilere dayanılan haberde, Rum tarafı, Haspolat’a paralel olarak ya Piroi (Gaziler) veya Pirgo bölgesindeki barikatın açılmasını öngörüyorken Holguin’in “nihai önerisinin tek taraflı olarak Haspolat’ın açılmasını öngördüğü” kaydedildi.

Habere göre, Hristodulidis RİK’e verdiği söyleşide Holguin’in suçlama yapmasından çok, müzakerelerin yeniden başlama perspektifi ile ilgilendiğini söyledi.

Holguin’in “suçlamada bulunmaya veya var olan çabanın sonlanmasını gündeme getirecek ifadeler kullanmaya yönelmeyeceğine” inanç belirten Hristodulidis “(açık) mektubunda Güvenlik Konseyi kararlarına ve işgale atıf yapmasını beklerdim.” ifadesini kullandı.

Nikos Hristodulidis, Holguin’in bir “evrimsel prosedüre gidilmeye çalışıldığı değerlendirmesinin yanlış olduğunu” da kaydetti. İstenilenin “kronik konuların, iki taraf arasındaki en yoğun, en ciddi anlaşmazlıkların çözülmesi” olduğunu söyleyen Hristodulidis “Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçeve zemininde kapsamlı çözülmesinin yerine geçecek bir şey bulunmaya çalışılmadığını” söyledi.

Hristodulidis son olarak “Doğal kaynaklar konusu herhangi bir muhatabım tarafından asla önüme konulmadı” dedi.

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