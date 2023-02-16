  • BIST 5.032,41
  • Altın 1113.276
  • Dolar 18.8469
  • Euro 20.196
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKASpor müsabakaları ertelendi

Hristodulidis hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor, DİSİ yer almayacak!

» »
Hristodulidis hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor, DİSİ yer almayacak!
Hristodulidis hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor, DİSİ yer almayacak!

Güney Kıbrıs’ta geçen pazar ikinci turu yapılan seçimi kazanarak yeni Rum Yönetimi Başkanı olan Nikos Hristodulidis hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yeni bakanlar kurulu için seçimlerde kendisini destekleyen partilerden isim listesi istemesinin ardından dün de DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’yla bir araya geldiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamada bulunan AKEL Genel Sekreteri Stefanu, partisinin hükümet oluşumunda yer almayacağını, muhalefette kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Hristodulidis ise, geniş tabanlı bir hükümet oluşumu için yürüttüğü çabalar hakkında Stefanu’ya bilgi verdiğini belirterek AKEL ve muhalefet partilerinin görüşlerine saygı duyduğunu vurguladı.

Öte yandan Hristodulidis dün DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yla da bir araya geldi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Hristodulidis-Neofitu görüşmesi “ortak yaklaşımlar olması sebebiyle” yapıcı ve olumlu bir havada geçerken, DİSİ’nin de hükümette yer almayacağı kesinlik kazandı.

Habere göre Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, seçimlerin tamamlandığını ve şimdi önemli olan şeyin sorunların çözülmesi olduğunu ifade etti.

Neofitu ise açıklamasında, Hristodulidis’i yeniden tebrik ederek, doğru kararlar aldığı sürece DİSİ’nin kendisini destekleyeceğini ifade etti.

Devlet bütçesinin onaylanması konusunda da Hristodulidis’i destekleyeceğini dile getiren ve Hristodulidis’in bir Kıbrıs Grubu oluşturması durumunda ise DİSİ olarak katılacaklarını ifade eden Neofitu, Hristodulidis’in kendilerine, DİSİ’yi rahatsız etmeyecek bir bakanlar kurulu oluşturacağı sözünü de vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demokratik Seferberlik Partisi, 11 Mart’ta seçime gidecek14 Şubat 2023 Salı 12:28
  • AKEL, Hristodulidis’e Kıbrıslı Türklerin kaybı nedeniyle yas ilan edilmesi için mektup gönderdi14 Şubat 2023 Salı 10:36
  • Mavroyannis aktif siyaseti bıraktığını açıkladı13 Şubat 2023 Pazartesi 17:54
  • Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 2. turu gerçekleşti... İşte ilk sonuçlar...12 Şubat 2023 Pazar 19:00
  • Kıbrıslı Rumlar bugün yeniden sandık başında...12 Şubat 2023 Pazar 11:42
  • Lefkoşa'nın güneyinde bulunan Kıbrıs Üniversitesi bayraklarını yarıya indirdi11 Şubat 2023 Cumartesi 22:15
  • Baf bölgesinde kıyıya vuran gagalı balinalardan 6’sının öldüğü tespit edildi10 Şubat 2023 Cuma 14:35
  • Güney Kıbrıs'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma kampanyası09 Şubat 2023 Perşembe 13:18
  • Kıbrıslı Rumlardan, depremde göçük altında kalan KKTC'li sporculara paylaşımı geldi...08 Şubat 2023 Çarşamba 17:01
  • Güney Kıbrıs, Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderme tekliflerinin "Teşekkürler ama hayır" denerek reddedildiğini duyurdu08 Şubat 2023 Çarşamba 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti