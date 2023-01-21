Hristodulidis hükümetine ELAM’a da yer verebileceğini açıkladı

Haravgi’nin haberine göre Perşembe gecesi RİK’te yayımlanan münazaraya katılan adaylara, seçimin ikinci turunda ELAM ile işbirliği yapıp yapmayacakları soruldu. Hristodulidis “birlik oluşturmak istediğini, (Hristodulidis’in) seçim programını kabul etmesi halinde ELAM’ın, kuracağı hükümette yer almasının sorun olmayacağını” söyledi.

Hristodulidis’in bu açıklamasının, hakkında olumsuz izlenimler yarattığına işaret eden gazete rakiplerinden DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da ELAM ile işbirliğini ihtimal dışı bırakmadığını, Andreas Mavroyannis’in ise seçimde kendisine destek vermesi için aşırı sağ bir parti ile temas etmesinin söz konusu olmadığı cevabını verdiğini yazdı.

Habere göre Mavroyannis’in seçim ofisi sözcüsü Leondios Filotheu “demokrasi çizgisi tartışmaya açık değildir” dediği açıklamasında Hristodulidis’in hükümetinin kapılarını aşırı Sağ’a açmakla gerçek ajandasına dair birçok işaret verdiğini ve bu durumun, ülke tarihini bilen her demokratik ve ilerici vatandaş açısından endişe verici olduğunu söyledi. Filotheu Averof Neofitu’nun da şu veya bu şekilde ELAM’la işbirliği yaptığını hatırlattı.

Fileleftheros haberi “Mavroyannis’ten Hristodulidis’e Saldırı… ‘Aramızda ELAM Uçurumu Var… Aşırı Sağ İle Flört Etmeyiz’” başlığıyla aktardı.

Alithia “Hristodulidis Gece Başka Gündüz Başka… Ülkenin Geleceğiyle İlgili Olmasa Bu Komedi Eğlenceli Olabilirdi” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Perşembe gecesi “ulusal birlik, geniş tabanlı hükümet kurmak istediğini ve bu çerçevede ELAM’la da işbirliği yapabileceğini” söylerken, aldığı tepkiler üzerine Cuma günü “öyle bir şey söylemediği” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre DİSİ tarafından yayımlanan açıklamada Hristodulidis’in, kurmak istediğini söylediği herkesin yer alacağı bir ulusal birlik (geniş tabanlı) hükümeti ile aslında, tıpkı 1960’lı yıllarda olduğu gibi muhalefetsiz bırakmaya çalıştığı kaydedildi. “Önceki gün ihtimal dışı bırakmadığı ELAM’ı bugün tepkileri dağıtmak için dışladı” denilen açıklamada “en azından bir defa halka karşı dobra olmalı. Çünkü her konuda kendisiyle çelişiyor. Bu, ülkenin geleceği söz konusu olmasa eğlenceli bir komedi olurdu” denildi.