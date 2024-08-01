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Hristodulidis, İngiltere Başbakanı ile görüştü... Gündem: Kıbrıs!

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in dün telefonda görüştüğü haber verildi.
Hristodulidis, İngiltere Başbakanı ile görüştü... Gündem: Kıbrıs!

Telefon görüşmesinde Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelen son gelişmelerin ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, haberinin devamında Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in görüşme konusunda “X” platformunda yaptığı paylaşıma yer verdi.

Gazeteye göre Letimbitos paylaşımında, görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun AB ilke ve değerleri ile BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları uyarınca çözülmesi için özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaları, iki ülke ilişkileri ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını ekledi.

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