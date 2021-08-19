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Hristodulidis İsrail’de Üçlü Toplantıya Katılacak

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Hristodulidis İsrail’de Üçlü Toplantıya Katılacak
Hristodulidis İsrail’de Üçlü Toplantıya Katılacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında gerçekleştirilecek üçlü toplantıya katılmak amacıyla İsrail’e gidecek.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 22 ağustos Pazar günü Yunanistan ve İsrail’le gerçekleştirilecek üçlü zirveye katılmak amacıyla Tel Aviv’e gideceğini yazdılar.

Gazete, üç ülkenin dışişleri bakanlarının, bu yılın sonlarında doğru Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü zirve toplantısının hazırlıkları çerçevesinde görüş alış verişinde bulunacaklarını belirtti.

Toplantıda, üç ülkenin ABD ve BAE ile işbirliği konularını da ele alınmasının beklendiğini vurgulayan gazete, Hristodulidis’in İsrailli mevkidaşı Yair Lapid’in yanı sıra, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej’le de görüşeceğini belirtti.

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