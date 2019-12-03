Hristodulidis Kamel’i bilgilendirdi

Akdeniz için Birliğin Genel Sekreteri Nasser Kamel’in, Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’a bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Kamel’in, Rum kesiminin iklim değişikliği konusunda üstlendiği inisiyatiflerden övgüyle bahsettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kamel ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmede, çevresel konular, ikili işbirliği, Rum kesiminin bölgedeki rolü ve Akdeniz’le ilgili Birliğe üye ülkelerle olan işbirliğinin de aralarında bulunduğu geniş bir konu yelpazesinin ele alındığını belirtti.

Kamel’in “Kıbrıs’ı, coğrafi konumu ve AB üye üyesi olma özelliğinden ötürü, gerçek bir Avrupa –Akdeniz ülkesi olarak tanımladığı” da kaydedildi.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in ise görüşmede, Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik, barış ve refahın Rum kesimi tarafından ileriye götürülmesine atıfta bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in Kamel’i ayrıca “Kıbrıs MEB’indeki Türk meydan okumaları ile yasal bir dayanağı olmayan Türkiye-Libya işbirliği memorandumu konusunda bilgilendirdiğini” belirtti.

Hristodulidis “etraflarında gelişen bazı bölgesel meseleler, meydan okumalar ve krizlerin ulusal sınırları tanımadığını, aynı zamanda yalnızca bölgenin tümüne değil daha da ötesine doğrudan veya dolaylı yansıması olduğunu” da öne sürdü.

Hristodulidis bu çerçevede Kamel’i “Kıbrıs Cumhuriyeti kara suları ve MEB’inde son zamanlarda gerçekleşen Türk meydan okumaları ile Türkiye’nin, Libya’yla yasal dayanağı olmayan bir işbirliği memorandumu imzalanmasıyla, Doğu Akdeniz’de kurallara dayanan düzen ve işbirliğini bozma konusundaki son çabası konusunda bilgilendirdiğini” de iddialarına ekledi.