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Hristodulidis, karma evlilikten doğanlara vatandaşlık için yeşil ışık yaktı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in karma evlilikten doğanların, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorununu gündemine aldığı ve sorunu çözmek için yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Hristodulidis, karma evlilikten doğanlara vatandaşlık için yeşil ışık yaktı

Politis Gazetesi’nin haberine göre, Hristodulidis'in Kıbrıslı Türkler için hazırladığı 14 maddelik güven artırıcı tedbirler paketinin ilk maddesini, karma evlilikten doğanlara ayırdı.    

Hristodulidis'in anne ve babası Kıbrıslı Türk, diğeri yabancı olan kişilere vatandaşlık vermenin yolunu aradığı, ilk aşamada, Türk vatandaşlarıyla evli ve örneğin yurt dışında nikah olan, öğrenimleri sırasında tanışan vb. Kıbrıslı Türk çocuklarına vatandaşlık verilebileceği belirtildi. Bu şekilde başvurusu olan ve bekleyen 3 bin 530 kişi olduğu belirtildi.    Hristodulidis'in 14 maddelik tedbirler paketinde karma evliliklerle ilgili madde şu şekilde veriliyor:    

“Kuzey Kıbrıs’ta yasadışı olarak bulunan Türk yerleşimcileri yasallaştırmayan prosedürlerle, anne ve babası Türk, diğeri yabancı olan kişilere vatandaşlık vermenin yolu aranıyor. İlk aşamada, Türk vatandaşlarıyla evli olan ve örneğin yurt dışında düğünlerini kutlayan, öğrenimleri sırasında tanışan vb. Türk çocuklarına vatandaşlık verilebilecektir. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu tür 3 bin 530 başvuru beklemededir (İçişleri Bakanlığı verileri).”

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