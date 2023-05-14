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Hristodulidis: Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye’deki seçim sürecinin sonrasını bekliyoruz

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımlar görmek için Türkiye’deki seçim sürecinin sonrasını beklediklerini ifade etti.
Hristodulidis: Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye’deki seçim sürecinin sonrasını bekliyoruz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye ve Yunanistan’daki seçim süreçlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs sorununda yeni gelişme beklenip beklenmediği sorusu üzerine, seçim sonuçlarını ne olacağını ve ileriki adımları görmeyi beklediklerini kaydetti.

Fileleftheros gazetesine göre, Avrupa Komisyonu’yla teknokrat düzeyindeki ayrıca bazı üye ülkelerle temasların devam ettiğini ifade eden Hristodulidis, özellikle Fransa ve ziyaret edeceği Almanya ile temas halinde olduklarını söyledi.

Türkiye’deki muhalefet liderinin seçimi kazanması durumunda Türkiye’nin tavrında değişiklik bekleyip beklemediği sorusu üzerine Hristodulidis, tahminlerde bulunmamak ve sonuçları bekleyip, görmek gerektiğini ifade etti.

Hristodulidis, muhalefet liderinin kazanması durumunda Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki genel yaklaşımına ilişkin özlü bir değişiklik beklemediğini söyledi.

Hristodulidis açıklaması çerçevesinde kendilerini ilgilendirenin noktanın, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi perspektifi olduğunu çünkü bunun, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin kilidini açabileceğini düşündüklerini ifade etti.

SEÇİMLERLE İLGİLİ BAŞLIKLAR

Rum basınıda Türkiye’de bugün yapılacak seçimlere ilişkin haberler de yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Sorununda Ne Değişecek-Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” başlığıyla haberi manşetten ve iç sayfalarda da yer verdi.

Politis gazetesi “Erdoğan İçin Kritik Seçimler”, Haravgi gazetesi “Ülkenin Kimliği Tehlikesiyle Seçim Yarışı” , Alithia gazetesi ise “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Kıbrıs ve Yunanistan İçin Mücadelesi, Sonuç Belirsiz Politikaları Belli” başlıklarını kullandı.

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