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Hristodulidis: "Kıbrıs Sorununun Çözüm Zemininde Değişikliğin Görüşülmesi Söz Konusu Değil"

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis "Kıbrıs sorununun çözüm zemininde değişikliğinin görüşülmesinin söz konusu olmadığını" söyledi.
Hristodulidis: "Kıbrıs Sorununun Çözüm Zemininde Değişikliğin Görüşülmesi Söz Konusu Değil"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis "Kıbrıs sorununun çözüm zemininde değişikliğinin görüşülmesinin söz konusu olmadığını" söyledi.

RİK televizyonunun öğlen programında konuşan Hristodulidis "Uluslararası unsurun pozisyonu nettir ve bizim iki bölgeli iki toplumlu federasyon yaklaşımımızla örtüşüyor. BM Genel Sekreteri gayriresmî beşli konferansı düzenleme kararı aldı. İlgili açıklamanın yapılması an meselesidir " dedi.

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