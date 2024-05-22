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Hristodulidis: Kıbrıs sorununun çözümü AB’nin de çıkarına olacak

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Kıbrıs sorununun çözümü AB’nin de çıkarına olacak" dedi.
Hristodulidis: Kıbrıs sorununun çözümü AB’nin de çıkarına olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun çözümünün AB’nin de çıkarına olduğunu” iddia ederek “AB’nin Türkiye’nin ikna edilmesi için tüm argümanlarını kullanmasını” talep etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Avusturya’nın yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Susanne Bachfischer’i kabul ettiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, Bachfischer’la görüşmesinde yaptığı açıklamada, “AB’nin, Kıbrıs sorununun nihai çözümüne etkin bir şekilde katkı koymaktan etkin çıkar sağlayacağını” belirterek “AB’nin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koyması için sahip olduğu her türlü imkan ve argümanı kullanmasını” talep etti.

Türkiye’nin sözde “yasadışı işgalinin üzerinden 50 yıl geçtiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının neredeyse yüzde 37’sinin işgal altında olduğunu” iddia eden Hristodulidis, “göreve geldiği ilk günden itibaren, çıkmazın aşılması için adımlar attığını” savundu.

Hristodulidis, statükonun sürdürülebilir olmadığını tüm temaslarında dile getirdiğini ve uzlaşılmış çerçeve içerisinde müzakerelerin biran önce başlamasının gerektiğini vurguladığını belirterek “Kıbrıs’ın bir AB üyesi ülke olduğunu, Kıbrıs sorununun ise, AB tipi çözümler gerektiren bir AB sorunu olduğunu” iddia etti.

Hristodulidis ayrıca, Kıbrıs sorununda izlediği “ilkeli tutum” sebebiyle Avusturya’ya müteşekkir olduklarını da vurguladı.

Avusturya Büyükelçisi Bachfischer ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’la birçok alanda iyi işbirlikleri bulunduğunu ve iki ülkenin, birbirlerinin hassasiyetlerine ve endişelerine karşılıklı saygı gösterdiklerini belirterek bu durumun “adanın mevcut bölünmüşlüğünün kaldırılmasında da geçerli olduğunu” ifade etti.

Bachfischer; “ülkesinin Kıbrıs’ın yanında yer almaya devam ettiğini” de vurguladı.

“AMALTHİA” İÇİN LİDERLER GÜNEY KIBRIS’A GİDECEK

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’tan Filistin’e deniz yoluyla insani yardım götürülmesi projesi olan “Amalthia” projesine destek amacıyla bazı devlet başkanlarının Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceklerini açıkladığını yazdı.

Hristodulidis, bazı devlet başkanlarının “Amalthia” projesine destek vermek amacıyla yakın zamanda ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtirken ziyaretlerin kimler tarafından yapılacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

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