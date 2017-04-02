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Hristodulidis: Kıbrıs Türk tarafı "roaming" gerektirmeyen teklifimizi reddetti

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Hristodulidis: Kıbrıs Türk tarafı "roaming" gerektirmeyen teklifimizi reddetti
Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, güven artırıcı önlemlerin (GAÖ) müzakere sürecini destekleyici ve çözüme hizmet edici nitelikte olması gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın elektrik şebekelerinin bağlanması, Derinya ve Aplıç kapılarının açılması, cep telefonlarının adanın her iki tarafında da kullanılabilmesi ve eğitim teknik komitesi gibi GAÖ'ler üzerinde mutabakata varılmasına rağmen uygulamadaki sıkıntılarla ilgili yaptığı yorumlarının ardından dün yazılı bir açıklama yaptı.

Hristodulidis, doğrudan cep telefonuyla iletişim konusunda yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının 2015'te "Çifte Uluslararası Mobil Abone Kimliği" (Dual International Mobile Subscriber Identity-Dual IMSI) sisteminin uygulanması konusunda bir öneri yaptığını söyledi.

Hristodulidis, söz konusu sistemin yerel hizmet sağlayıcıları tarafından uygulamaya konmasıyla birlikte, abonelere adanın her iki yanında da kapsama alanında olabilecekleri bir SIM kartı verileceğini ve böylece dolaşım (roaming) ücretlendirmesine de gerek olmadan iletişime geçmelerinin mümkün olacağını söyledi.  

Kıbrıs Türk tarafının, "muhtemelen siyasi menfaatlere hizmet için" bu teklifi reddettiğini anlatan Hristodulidis, "Bunun yerine hükümet kontrolündeki bölgede bulunan şirketler ile kuzeydeki şirketler arasında doğrudan dolaşım (roaming) anlaşmaları yapılması desteklendi" dedi.  

Kıbrıs Türk tarafının önerisinin siyasi olarak "tutarsız" olduğunun altını çizen Hristodulidis, söz konusu önerinin, lisansı olmayan herhangi bir telekomünikasyon hizmet sağlayıcısıyla işbirliği yapmayı suç sayan AB yasalarıyla da çakıştığını anlattı.

Güney'deki şirketlerin Türkiye'deki şirketlerle anlaşma yapması da reddedildi

Hristodulidis, Güney'deki şirketlerin Türkiye'de bulunan ana şirketlerle anlaşma yapması konusunda Kıbrıs Rum tarafının sunduğu önerinin "herhangi bir tartışma olmadan Kıbrıs Türk tarafınca reddedildiğini" ifade etti.  

roam.pngElektrik bağlantısı konusunda ise Hristodulidis, "Bağlantı, geçici temelde Kıbrıs Türk tarafının ihtiyaçlarının karşılanması için senkronize bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.  

Hristodulidis, sistemin sürekli kullanılabilmesi için gereken geliştirme çalışmalarının yakında yapılacağını dile getirdi.

Kriz yönetimiyle ilgili teknik komitenin, yangın veya diğer krizler baş gösterdiğinde aktive olacak yatay bir mekanizma oluşturulması için detaylar üzerinde konuşulduğunu belirten Kıbrıslı Rum Sözcü, eğitim teknik komitesi konusunda Kıbrıs Rum tarafının, barış ve uzlaşı ortamına katkı sağlayacak bir dizi öneri sunduğunu söyledi.

Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için Kıbrıs Rum tarafının yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Hristodulidis, teknik olarak açılması mümkün diğer kapılar için de harekete geçmeye hazır olduklarını anlattı. Derinya'daki çalışmaların yakında tamamlanacağını söyleyen Hristodulidis, Lefke'deki kapıyla ilgili çalışmaların, coğrafya ve Kıbrıs Rum tarafının izlemesi gereken ulusal ve AB prosedürleri nedeniyle daha uzun süreceğini söyledi.  

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu akşamki buluşmada GAÖ'leri tartışma önerisini reddetmişti.

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