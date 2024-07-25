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Hristodulidis: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin zamanı geldi

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Rum Lider Nikos Hristodoulidis, "Bölünmüş son AB üyesi ülkenin yeniden birleşmesinin zamanı geldi" dedi ve Kıbrıs'ı kapsamlı bir çözüm yoluyla yeniden birleştirme kararlılıkları olduğunu vurguladı.
Hristodulidis: Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin zamanı geldi

Rum Lider Nikos Hristodoulidis, "Bölünmüş son AB üyesi ülkenin yeniden birleşmesinin zamanı geldi" açıklamasını yaptı.

Nikos Hristodoulidis, Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen ABD’de yaşayan Kıbrıslı Rumların en büyük örgütü olan AHEPA etkinliğinde yaptığı konuşmasında, yapılan etkinliğin Helenizm için çok önemli olduğunu, etkinliğe ilk kez Kıbrıs'ta ev sahipliği yapmanın büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda (CNA) yer alan haberde; AHEPA'nın 102 yıllık tarihinde Kongre'nin ABD dışında sadece ikinci kez düzenlendiğine işaret eden Hristodoulidis, AHEPA'nın Kıbrıs'la olan ilişkisinin önemine ve örgütün Kıbrıs Helenizmi ile olan kopmaz bağına dikkat çekti.

Kıbrıs'ın ve halkının yeniden birleşmesine olan bağlılığını yenilemek için bir fırsat olduğunu işaret eden Rum Lider, "Barış, istikrar ve refaha olan bağlılığımız, Kıbrıs için, gelecek nesiller için seçebileceğimiz tek yoldur" dedi.

Hristodoulidis, Kıbrıs'ı BM Güvenlik Konseyi kararları, hukuk, değerler ve AB ilkeleri doğrultusunda yaşayabilir kapsamlı bir çözüm yoluyla yeniden birleştirme kararlılıkları olduğunun altını çizerek, AHEPA üyelerine, "Sizlerin de katkısıyla Kıbrıs-ABD ilişkileri her zamankinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

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