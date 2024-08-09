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Hristodulidis: Kıbrıs’taki Fiili durum bizim için seçenek değil

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, fiili durumun Rumlar için bir seçenek olmadığını söyledi.
Hristodulidis: Kıbrıs’taki Fiili durum bizim için seçenek değil

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Fransız “Le Figaro” gazetesine röportaj veren Hristodulidis, 1973 yılında, harekattan 6 ay önce doğduğunu ve bölünmüş bir ülkede büyüdüğünü; ailesinden Kıbrıslı Türkler ile Rumların uyum içerisinde bir arada yaşamalarıyla ilgili çok güzel hikayeler dinlediğini ve kendisinin, ülkesini yeniden birleştirmek için sorumluluk hissettiğini kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis, her geçen yıl daha fazla zorluklarla karşılaştıklarını ve müzakerelerin yeniden başlayıp, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla Avrupa Birliği (AB) ilke ve değerleri zemininde yeniden birleşmesi için lazım olan her şeyi yapmak gerektiğini belirtti.

Türkiye hükümetinin Rum Hükümeti ile karşılıklı diyalogu reddetmesinin olumsuz bir durum olduğuna işaret eden Hristodulidis, “Konuşmazsak, tartışmazsak sorunlara çözüm bulunması olasılığını dahi düşünemeyiz. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımıyorlar. Yunanistan-Türkiye arasında olumlu bir yeniden yakınlaşma süreci görüyor ve bunu, mesajlar göndermek için değerlendiriyoruz. Kıbrıs’ın İsrail, Filistin, Mısır, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelerle oldukça iyi ilişkileri varken, bizimle konuşmak istemeyen tek ülke Türkiye’dir” dedi.

Habere göre, Hristodulidis, Türkiye’nin Yeni Osmanlıcılık politikası ve KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı ile ilgili bir soru üzerineyse, böyle bir ihtimalin hiç oluşmamasını sağlamakla yükümlü olduğunu ve bu durumun, uluslararası hukukun ciddi ihmali anlamına geleceğini söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs’ın birkaç yüz kilometre ötesinde olacağını ifade ederek, eğer siyasi irade varsa, görüşmek ve çözüm bulmak istediğini dile getirdi.

Kendisinin, kazan-kazan (win-win) senaryosu oluşturulabileceğine ve her iki taraf için de fayda sağlayacak anlaşma yapılabileceğine inandığını belirten Hristodulidis, Türkiye’nin AB’ye daha fazla yakınlaşabileceğini ve uluslararası hukuka saygı göstermeyen bir ülke yerine, AB’ye yakın bir ülke görmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Habere göre, Hristodulidis, röportajında Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki ilişkilere de değinerek, Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Kıbrıs için önemli bir rolü bulunduğunu ve Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi’nde, her 6 ayda bir tartışıldığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, yaşadıkları zorluklarla ilgili Türkiye’ye baskı yapmasını talep ettiğini kaydeden Hristodulidis, Fransa’nın, Doğu Akdeniz’in önemini bilen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

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