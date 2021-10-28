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Hristodulidis, Körfez İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri İle Bir Araya Geldi

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta bulunan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah M. Al-Hajraf ile bir araya geldiği belirtildi.
Hristodulidis, Körfez İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri İle Bir Araya Geldi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta bulunan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah M. Al-Hajraf ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi görüşmeye atıfta bulunarak Güney Kıbrıs ve KİK’in, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle ilgili yol haritasını ortaya koyacak karşılıklı anlayış memorandumunu imzalamak için bir adım daha attıklarını yazdı.

Gazete Hristodulidis ile Hajraf arasındaki görüşmenin, geçtiğimiz Ocak ayında Riyad’daki ve  geçtiğimiz eylül ayında New York’taki görüşmenin ardından üçüncü görüşme olduğuna dikkati çekti.

Habere göre Hristodulidis, KİK Genel Sekreteri’nin gerçekleştirdiği ziyaretin önemini vurgularken, bu ziyaretin; iki ülke halklarının ve tüm bölgenin iyiliği için Güney Kıbrıs ve KİK arasındaki sıkı bağların daha da güçlendirilmesine yönelik siyasi irade ve taahhütlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Hristodulidis, bunun kanıtı olarak Güney Kıbrıs ve KİK arasındaki diplomatik istişarelere yönelik karşılıklı anlayış memorandumunun imzalanmasının son aşamada olduğunu ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah M. Al-Hajraf ise açıklamasında, Güney Kıbrıs ve KİK arasındaki güven ilişkilerinden bahsederken Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliğin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını da söyledi.

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