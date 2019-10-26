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Hristodulidis, Lefkoşa Antlaşması konusunda konuştu

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Hristodulidis, Lefkoşa Antlaşması konusunda konuştu
Hristodulidis, Lefkoşa Antlaşması konusunda konuştu

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin, kültürel varlıklara yönelik suçlarla ilgili Avrupa Konseyi anlaşması olan “Lefkoşa Anlaşması”nın, daha fazla ülke tarafından benimsenmesi için  iki yıl önce inisiyatif üstlendiğini, şimdi ise baskı yapma konusu üzerinde durduklarını belirtti. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu açıklamayı, uluslararası kuruluşların katılımıyla Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Miras İçin Eylem Yap” temalı seminerde yaptığını yazdı.
Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, kültürel mirasın, tahribat veya zarardan dolayı korunması  ve  kültürel mirasa ait eserlerin yasa dışı taşınmasına karşı mücadele etme gerekliliği konusunda hassasiyet taşıyan bir ülke olduğunu belirtti. 


Hristodulidis, “Kıbrıs’ın kuzey bölümünde, sürmekte olan Türk askeri işgalinin, kültürel eserlere ve anıtlara, antik alanlara büyük zarar verdiğini” ileri sürdü ve ilgili Rum makamlarının, çalınan kültürel miras eserlerinin yeniden ülkeye getirilmesi için sürekli olarak çaba sarf ettiklerini de ifade etti. 


Hristodulidis, kültürel mirasın korunması adına, Avrupa Konseyi, AB, BM ve diğer uluslararası arenalarda kültürel mirasın korunmasını ileriye götüren inisiyatiflere müdahil olma konusundaki Rum Yönetimi’nin taahhüdünü yineledi. 
Habere göre,  Avrupa Konseyi Demokratik Katılım Müdürü Matjaz Gruden tarafından Avrupa Konseyi Genel Sekreter Vekili  Gabriella Battaini-Dragoni adına okunan konuşma metninde ise, “Lefkoşa Anlaşması”nın, ceza hukuku aracı olarak öncü olduğuna dikkati çekildi. 

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