Hristodulidis Lübnan’da Temaslarda Bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasının ardından dün Lübnan’a giderek temaslar gerçekleştirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Bouhabib’le görüştüğünü yazdılar.

Hristodulidis yaptığı açıklamada, görüşmede, bölge ülkeleri olarak enerji krizi yaşayan Lübnan’a doğal gaz ve elektrik götürülmesi konusundaki girişimlerini ele aldıklarını belirtti.

Hristodulidis ayrıca, Lübnan’ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve istikrarının kendileri için kuşku götürmez bir unsur olduğuna vurgu yaparak bu ilkelerin desteklenmesine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Rum hükümeti olarak, Yunanistan’ın da dahil olacağı üçlü iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını da belirten Hristodulidis, devlet başkanlarıyla gerçekleştirilecek ilk üçlü zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.