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Hristodulidis, Maraş ve “NAUTICAL GEO” Gemisi Konusunda AB ve BM’ye Mektup Gönderdi

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Hristodulidis, Maraş ve “NAUTICAL GEO” Gemisi Konusunda AB ve BM’ye Mektup Gönderdi
Hristodulidis, Maraş ve “NAUTICAL GEO” Gemisi Konusunda AB ve BM’ye Mektup Gönderdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki eylemleri ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) araştırma yapan Nautical Geo isimli gemiye yönelik müdahaleleri sebebiyle, AB ve BM’ye mektup gönderdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş ve Nautical Geo gemilerine yönelik eylemlerinin önlenmesi amacıyla AB ve BM’ye mektup gönderdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, yarın Lüksemburg’da bir araya gelecek AB Bakanlar Komitesi toplantısı öncesinde zemin hazırlamak amacıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell ve AB’li mevkidaşlarına mektup göndererek Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki eylemleri ve araştırma gemisi Nautica Geo’nun sözde “taciz edilmesi” konusunda bilgi aktardığını yazdı.

Hristodulidis’in mektuplarının, Türkiye’ye yönelik önlemler alınması konusunun görüşülmesi zeminini hazırlaması çerçevesinde gönderildiklerini vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Andreas Hacihrisanthu’nun ise New York’ta Güvenlik Konseyi daimi üye ülkelerini de bilgilendireceğini belirtti.

HRİSTODULİDİS: “AÇIKLAMALARA EYLEMLER DE EŞLİK ETMELİ”

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Hristodulidis’in dün Baf’ta bir üniversitede yer alan bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “AB ve üçüncü ülkelerin dile getirdikleri desteklerini eylemlere de dökmeleri gerektiğini” savundu.

Habere göre Hristodulidis konuşmasında, “AB ve üçüncü ülkelerin, Türkiye’nin yasa dışı eylemleri konusunda ifade ettikleri desteği eyleme de dönüştürmeleri gerektiğini” belirtti.

Pazartesi günü Lüksemburg’da yapılacak Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısındaki hedefinin de bu desteğin fiiliyata dökülmesini sağlamak olacağını vurgulayan Hristodulidis, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleriyle de temas halinde olduklarını, dün ise BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerini bilgilendirdiklerini ifade etti.

Hristodulidis, Cuma akşamı ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Bakan Yardımcısı’nın “Türkiye’nin eylemlerinden ötürü duyduğu endişeyi dile getirdiğini” iddia ederek önümüzdeki hafta ise, Rus mevkidaşıyla görüşmek için Moskova’ya gideceğini vurguladı.

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