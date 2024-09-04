Hristodulidis: Müzakerelerin yeniden başlaması için her şeyi yaptım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ünlü Yunan müzisyen Mikis Theodorakis için geçen pazartesi günü Girit’te düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değindiği belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ünlü Yunan müzisyen Mikis Theodorakis için geçen pazartesi günü Girit’te düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değindiği belirtildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis, kendi kuşağının, “işgalin bağlarından kurtulma, aynı zamanda Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi” sorumluğuna sahip olduğunu iddia etti.

“İşgalin” bugüne kadar süren sonuçlarına atıfta bulunan Hristodulidis, en istikrarlı ve özverili müttefikleri olan Yunanistan’la tam iş birliği içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına dair koşulları meydana getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Helenizminin, Yunanistan ve kardeş Yunan halkının 50 yıl boyunca hayatta kalma, kalkınma ve adalet mücadelelerine verdiği dayanışma ve destekle ilgili duyduğu memnuniyeti de ifade eden Hristodulidis, güçlü bir Yunanistan’ın Rum Yönetimi’nin güçlü müttefiki olduğu gibi bölgede istikrar ve güvenlik kutbu olduğunu savundu.

“Vizyonlarının işgal ordusu, garantörler ve koruyucuların olmadığı bir vatan” olduğunu söyleyen Hristodulidis, seçildiği ilk günden bu yana müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun BM kararları ile AB ilke ve değerlerine uygun bir şekilde çözülmesi için insani anlamda mümkün olan her şeyi yaptığını öne sürdü.

Hristodulidis, mevcut durumun kendileri açısından bir tercih olmadığı ve bunun hiçbir durumda Kıbrıs’ın geleceği olamayacağına dair bilindik tezini de yineledi.

Nikos Hristodulidis Kıbrıs sorununun çözülmesi için güçlü ve kuvvetli bir iç cephenin lafta değil pratikte var olmasının gerekli bir ön koşul olduğunu da ifade etti.

Konuşmasında Mikis Theodorakis’in yaptığı çalışmalar ve kişiliğine de atıfta bulunan Hristodulidis, Theodorakis’in gerçekten Helenizmin geleceği için mücadele ettiğini ve her daim Rum halkının mücadelelerinde hazır bulunduğunu öne sürdü.

AKEL’den çağrı

Gazetede yer alan başka bir habere göre, AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i müzakerelerin yeniden başlaması konusuyla ilgili tezini netleştirmeye çağırdı.

Gazeteye göre, AKEL, Rum hükümeti sözcü yardımcısının Guterres çerçevesiyle ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamalardan dolayı Hristodulidis’e müzakerelerin yeniden başlaması noktası ve Guterres çerçevesiyle ilgili tezini açıkça ifade etme çağrısı yaptı.

Hristodulidis’in müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlamasını isteyip istemediğini açıklığa kavuşturması gerektiği kaydedildi.

Haberde, Rum hükümeti sözcü yardımcısının Guterres çerçevesi ve siyasi eşitlik konusunda geçen pazartesi yaptığı açıklamaların kafa karışıklığına ve ciddi soru işaretlerine neden olduğu ifade edildi.

AKEL, Rum hükümetinin Guterres çerçevesinin başlıklardan oluşmadığını, bunun Kıbrıs sorunuyla ilgili temel konulardaki görüş birliklerinin ileri bir safhasını teşkil ettiğini ve müzakere kazanımlarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunun bilinmesi gerektiğini savundu. Siyasi eşitliğin de sadece BM’nin ilgili kararlarında tanımlanmadığını ve bunun müzakerelerdeki görüş birliklerinde belirli bir içerik kazandığı vurgulandı.

2017 yılındaki konferansta bu meselenin neredeyse tamamen çözüme kavuştuğunu öne süren AKEL, “Eğer bunlar hükümet açısından net değilse, hükümet tarafından BM ve uluslararası topluma hangi mesajlar gönderildiğini sormakta yarar var” ifadesini kullandı.