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Hristodulidis, Netanyahu ve Herzog ile görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün akşam İsrail’e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile görüştü.
Hristodulidis, Netanyahu ve Herzog ile görüştü

Rum radyosunun haberine göre, Mısır’da yapılan Barış Zirvesi’nin ardından İsrail’e geçen Hristodulidis, önce Netanyahu ile bir araya geldi. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın desteğini dile getirerek, krizin yatışması ve Gazze’ye insani yardımın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Hristodulidis ayrıca, her iki taraftaki sivillerin öldürülmesinden kaçınılması ve Orta Doğu sorununun çözümüne yönelik perspektif oluşturulması için diyalog başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Netanyahu ise, Hristodulidis’e desteğinden ötürü teşekkürlerini sunarak, Hristodulidis’in İsrail’i medeniyet ile barbarlık arasında savaşın yaşandığı bir dönemde İsrail’i ziyaret ettiğini dile getirdi.

Netanyahu, İsrail toplumunun yaşadıklarının Holokost’tan bu yana Yahudilere karşı yapılan en büyük zulüm olduğunu vurgulayarak, çocukları ebeveynlerinin önünde, ebeveynleri de çocuklarının önünde öldürdüklerini, insanları diri diri yaktıklarını ve tecavüz ettiklerini kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog da, iki ülke arasındaki bağlara ve güçlü dostluğa işaret ederek, bu kritik günlerde İsrail ile Güney Kıbrıs’ın dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

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