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Hristodulidis Norveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Norveç Dışişleri Bakanı Marie Eriksen Soreide ile Oslo’da görüştüğü bildirildi.
Hristodulidis Norveç Dışişleri Bakanı ile görüştü

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ile Soreide’nin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, enerji, cinsiyet eşitliği, iklimsel değişikliklerle mücadele, mali diplomasi, güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

Gazete, iki bakanın, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak faaliyetler üstlenme konusunda karar aldıklarını ve 2020 yılı içerisinde, kadının modern uluslararası ilişkilerdeki rolüne dair konferans düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in Norveçli mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetlerine dair bilgi verdiği belirtildi.

Gazete, Hristodulidis’in Norveç temasları çerçevesinde Norveç Petrol ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Rikard Gaarder Knutsen ile de görüştüğünü ve görüşmede, yenilenebilir enerji kaynakları ile doğalgazın borular aracılığıyla Avrupa kıtasına taşınabilme olasılığını ele aldıklarını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in PRIO Araştırma Enstitüsü ve Norveç Meclisi Savunma ve Dışişleri Komitesi’nin yetkilileriyle de bir araya geldiği; ayrıca bir konferansta da konuşmacı olarak yer aldığı ifade edildi.

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