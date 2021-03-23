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Hristodulidis, Raab İle Görüştü

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Hristodulidis, Raab İle Görüştü
Hristodulidis, Raab İle Görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde önemli temaslarda bulunduğu ve bu çerçevede İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Malta Dışişleri Bakanıyla bir araya geldiği haber verildi.

Hristodulidis’in Raab ile Kıbrıs sorununu ele aldığını, Malta Dışişleri Bakanıyla ise bir anlaşmaya imza attığını yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis’in Raab ile görüşmesinin ardından Twitter’da yaptığı paylaşımda, Raab ile Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayri resmi konferans ışığında “açık ve samimi” bir görüşme yaptıklarını yazdığını iletti.

Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun Avrupai cevaplar isteyen bir Avrupa problemi teşkil ettiğini” de dile getirdi.

Gazete “Hristodulidis’in Raab’a, AB’nin beş taraflı konferansta yer alması gerektiğini, çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs sorununun çözümünün ardından da AB üye devleti olmayı sürdüreceğini vurguladığından” söz edildiğini de iletti.

Raab’a “Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili olarak, özellikle BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri tarafından herhangi bir belirsizlik bulunmadığını” vurgulayan Hristodulidis “Kıbrıs sorununun çözümünün de bağlı olduğu Kıbrıs sorunundaki esas meselenin, güvenlik ve garantiler başlığı olduğunu” öne sürdü.

Hristodulidis’in Malta Dışişleri Bakanıyla da görüştüğünü yazan gazete, Hristodulidis ile Malta Dışişleri bakanıyla iki ülkenin işbirliğinin güçlendirilmesi ve diplomatik tesislerin ortak kullanımı konusunda bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Hristodulidis açıklamasında AB’deki ortakların ortak hedeflerin ileriye götürülmesi için işbirliği yaptığını söyledi.

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