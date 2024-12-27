Noel ve yeni yıl kutlamaları dolayısıyla dün Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) birliklerini ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin silahlanma programının güçlenmeye devam edeceğini söyledi.

Noel ve yeni yıl kutlamaları dolayısıyla dün Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) birliklerini ziyaret eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin silahlanma programının güçlenmeye devam edeceğini söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Yorgos Cicikostas’la birlikte dün Delikipo’daki “Stilyanu Kalburci” kışlasını ziyaret eden Hristodulidis burada askerlere ve subaylara yönelik konuşmasında, Rum Yönetimi’nin caydırıcılık gücünün sözlerle değil eylemlerle güçlenmesinin Rum hükümeti açısından birincil öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bir ülkenin caydırıcılık gücünün güçlenmesinin ilk ve her şeyden önce ordunun insan dinamiğinin güçlenmesinden geçtiğini savunan Hristodulidis, bu yüzden hem daimî askerlere hem de sözleşmeli personelin hepsine yatırım yaptıklarını ifade etti.

Hristodulidis, RMMO’nun bugün Rum Yönetimi’nin caydırıcılık gücünün haricinde terör konuları ve göç (genel olarak asimetrik tehditler) meseleleriyle meşgul olduğunu ve ileri sürülen işgal haricinde pek çok zorluğa sahip olan bir jeostratejik ittifak bölgesinde bulunduklarını dile getirdi.

Hristodulidis silah tedarikçisi ülkelerin listesini genişleterek, Rum Yönetimi’nin silahlanma programının güçlenmesi konusunda ilerlediklerini de dile getirdi.

“Mari” (Tatlısu)’daki deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesine devam ettiklerini de dile getiren Hristodulidis, bu konudaki planlarla ilgili olarak son aşamada bulunduklarını söyledi.

Hristodulidis önünde planlamalar bulunduğunu ve Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünün modernizasyonuna devam edeceklerini de söyledi.

Ülkede araştırma ve teknoloji çerçevesinde güçlü bir savunma sanayi bulunduğunu ve birçok Rum şirketinin Fransa, İspanya ve Almanya’da silahlanma programlarına katıldığını dile getiren Hristodulidis, Rum savunma sanayini güçlendirme kararı aldıklarını ifade etti.

Rum Savunma sanayinde birçok Kıbrıslı Rum bilim insanının istihdam edildiği birçok şirket yer aldığını da ifade eden Hristodulidis, bu şirketlerin desteklenmesi için ilan ettikleri altı faaliyetin hayata geçirilmesine başlandığını da söyledi.

Hristodulidis sözlerinin sonunda silahlanma planlamasının çeşitli alanlarda güçlendiğini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre ise, söz konusu ziyaret çerçevesinde yaptığı açıklamada RMMO’nun silahlanma programının ilerlediğini dile getiren Hristodulidis, 104 astsubayın yıl sonundan önce üst düzey pozisyonlara terfi ettirildiğini, kadınların RMMO’ya gönüllü katılımına ilişkin yasa tasarısının da hazır olduğunu dile getirdi.

Yeni yılın başında bakanlar kurulu tarafından onaylanması ve akabinde de meclise sevk edilmesi için hukuk dairesinin şu an söz konusu yasa tasarısı üzerinde çalıştığını dile getiren Hristodulidis, hedeflerinin bir sonraki celpte kadınların da gönüllü olarak askerlik hizmetine girmesi olduğunu sözlerine ekledi.