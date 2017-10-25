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Hristodulidis: “Rusya tezimizi benimsedi”

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Hristodulidis: “Rusya tezimizi benimsedi”
Rum radyosuna açıklama yapan sözcü Hrisdulidis, Kıbrıs’la ilgili konferansa daimi üyelerin 5’inin birden katılması gerektiğini savundu. 

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Rum tarafının, “BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin, Kıbrıs konferansının devam etmesi için gerekli olguların yaratılması yönünde topluca çaba harcaması” tezinin, Rusya tarafından benimsendiğini açıkladı. 

Hristodulidis, “5’lerin, muhtemel bir çözümün uygulanacağının güvenceye alınmasında oynayacak rolleri bulunduğunu” da öne sürdü, “bu aşamada mesele, Kıbrıs’la ilgili konferansı toplanması için gerekli şartların oluşturulmasıdır” dedi.

ANASTASİADİS PUTİN’DEN TÜRKİYE’YE NÜFUZ KULLANMASINI İSTEDİ
Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin’den, “Kıbrıs sorununun çözümünde doğru yöne hareket etmesi için Türkiye’ye nüfuz kullanmasını istediğini” de söyledi. 

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