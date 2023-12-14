  • BIST 7746.96
  • Altın 1899.33
  • Dolar 28.9998
  • Euro 31.7189
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

Hristodulidis: Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına gelişinde yaptığı açıklamada “Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceği” açıklamasında bulundu.
Hristodulidis: Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim

  Facebook'ta Gör

A-AA+

“Kathimerini.com.cy” haber sitesi ve diğer sitelerde yer alan habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının ciddiyet gerektirdiğini ve bunun iletişimsel veya başka amaçlar için sunulamayacağı gibi, başka amaçlara da hizmet etmediğini savundu.

“ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME İHTİMALİ VARSA BUNU İSTEYECEĞİM”

Hristodulidis açıklamasının devamında, “Elbette Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceğim. Elbette Sayın Erdoğan’la görüşme ihtimali varsa bunu isteyeceğim. Buna hazır olduğumu gerek kendisine, gerek de üçüncü şahıslar aracılığıyla ilettim” ifadelerini de kullandı.

Kamuoyuna tüm bu yansıyanlarla birlikte, bu görüşmenin olma ihtimali bile varsa, kamuoyuna tüm bu yansıyanların hiçbir durumda buna faydası olmadığını öne süren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının özel bir ciddiyet gerektirdiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: Türk milletinin gücü ve sesi birleşmeli14 Aralık 2023 Perşembe 12:29
  • Trafik Denetiminde 393 Sürücü Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı14 Aralık 2023 Perşembe 11:45
  • Erhürman: Maliye artıda, toplum ekside14 Aralık 2023 Perşembe 11:29
  • Gökdeniz Dağ ve Şahnazar Derici'den büyük başarı14 Aralık 2023 Perşembe 10:48
  • Tebrikler gençler... Gökdeniz Dağ ve Şahnazar Derici'den büyük başarı14 Aralık 2023 Perşembe 10:37
  • Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta triatlon yaygınlaştırılacak14 Aralık 2023 Perşembe 10:00
  • Tatar'ın fotoğrafları sergileniyor14 Aralık 2023 Perşembe 09:25
  • Zamlar devam ediyor...Tüp gaza zam geldi...14 Aralık 2023 Perşembe 09:17
  • Hava hafta boyunca nasıl olacak?13 Aralık 2023 Çarşamba 17:14
  • TDP, CTP’yi ilahiyat konusunda muhalefet yapmamakla suçladı13 Aralık 2023 Çarşamba 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti