Hristodulidis: Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim

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“Kathimerini.com.cy” haber sitesi ve diğer sitelerde yer alan habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının ciddiyet gerektirdiğini ve bunun iletişimsel veya başka amaçlar için sunulamayacağı gibi, başka amaçlara da hizmet etmediğini savundu.

“ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME İHTİMALİ VARSA BUNU İSTEYECEĞİM”

Hristodulidis açıklamasının devamında, “Elbette Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceğim. Elbette Sayın Erdoğan’la görüşme ihtimali varsa bunu isteyeceğim. Buna hazır olduğumu gerek kendisine, gerek de üçüncü şahıslar aracılığıyla ilettim” ifadelerini de kullandı.

Kamuoyuna tüm bu yansıyanlarla birlikte, bu görüşmenin olma ihtimali bile varsa, kamuoyuna tüm bu yansıyanların hiçbir durumda buna faydası olmadığını öne süren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının özel bir ciddiyet gerektirdiğini sözlerine ekledi.