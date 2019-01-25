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Hristodulidis: “Siyasette daimi dost yok sadece çıkar var”

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, katıldığı bir etkinlik çerçevesinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “dış siyasette romantizmin, daimi dostların bulunmadığını, sadece çıkarın bulunduğunu” söyledi.
Hristodulidis: “Siyasette daimi dost yok sadece çıkar var”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, katıldığı bir etkinlik çerçevesinde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “dış siyasette romantizmin, daimi dostların bulunmadığını, sadece çıkarın bulunduğunu” söyledi.

Alithia gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Avrupa Üniversitesi’nin “Atina” eğitim programı çerçevesinde katıldığı “Öğrenciler Soruyor” isimli etkinlikte lise son sınıf öğrencilerine seslendi.

Hristodulidis, dış siyasette, romantizmin, daimi dostların bulunmadığını, sadece çıkarın bulunduğunu, bu nedenden dolayı Güney Kıbrıs’ın çabasının, komşu ülkeler ve diğer büyük ülkelerle çıkarlarını özdeşleştirmek olduğunu belirtti.

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