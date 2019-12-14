  • BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Hristodulidis: “Spehar’ın açıklamasını reddediyoruz”

» »
Rum yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, BM’nin enerji konusunda Güney Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ihtilafa müdahil olmayacağı açıklamasını reddettiğini açıkladı.
Hristodulidis: “Spehar’ın açıklamasını reddediyoruz”

Fileleftheros’un haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “Biz BM’nin, uluslararası sistemin koruyucusu olarak, uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet ihlallerinde net pozisyon alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye-Libya mutabakatı konusunda hareketlerin inisiyatifinin Yunan hükümetinde olduğunu söyleyen Hristodulidis Türkiye’nin faaliyetlerinin yalnızca Yunanistan’ı, Mısır’ı veya Güney Kıbrıs’ı ilgilendirmediğini savundu ve Dış Konular Konseyi’nde dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin ardından özlü bir tartışma olacağı kanaatini dile getirdi.

Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önceki akşam ortak televizyon yayınında gazetecilere verdiği röportaj okunduğunda hakim olanın, garantiler konusundaki ifadesi ve Kıbrıslıların sorumluluğu bulunduğu söyleminin  olduğu görüşünü ortaya koymakla birlikte “Türkiye’den farklılaşmasının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olup olmadığını” söylemekten kaçındığına işaret etti.

Habere göre Hristodulidis, “Önümüzdeki hafta bile Crans Montana tipi gayrı resmi konferansa hazırız. İşgal bölgelerindeki ‘seçimleri gerekçe göstererek konferansın yapılmasını istemeyen Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

FERHAN HAQ

Aynı gazete “Guterres’ten Türkiye-Libya Konusunda Eşit Mesafe” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin, Türkiye’nin sözde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde olduğu gibi Türkiye-Libya mutabakatını da kınamak istemeyip, eşit mesafede durduğuna dikkat çekti.

Habere göre BM Genel Kurulu’nun, yeni bir kararla 1982 Okyanus ve Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin uygulanmasının önemini yeniden teyit ettiği bir sırada  Genel Sekreter’in Sözcü Vekili Ferhan Haq “Sekreterlik  egemenlik, egemenlik hakları veya üye ülkelerin deniz bölgelerindeki yetkileri  ile ilgili konularda pozisyon almaz, yorum da yapmaz” dedi.

Yunanistan hükümetinin, Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatının “yasadışı” bulunduğuna ve “kınandığına” dair mektubunun alındığını doğrulayan Haq, “Seçeneği inceliyoruz. Buna rağmen kapalı veya yarı kapalı denizler gibi belirli bölgeler, üçüncü tarafların çıkarlarına özellikle dikkat gerektirir. Bütün müdahil tarafların, BM kuruluş anayasası dahilindeki ilkelere göre uygun hassas konulara dair sürekli diyalog gereğini teslim edeceğine inanıyoruz” dedi.

Gazete Haq’ın Libya hükümetinin böyle bir anlaşmaya imza atmak için meşruiyete sahip olup olmadığı sorusuna cevap vermekten kaçındığını, “aldığımız bilgileri inceliyoruz, şu anda söyleyebileceğim budur. Meşruiyetine dair birbirinden çok farklı görüşler işitiliyor” ifadelerini kullandığını da yazdı.

Gazete, “BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs Cumhuriyeti de Korundu… Deniz Hukukuna Dair Yeniden Teyit… Oylamada Olumsuz Oy Veren Tek Ülke Yine Türkiye Oldu” başlıklı haberinde, BM Genel Kurulu’nda 1982 Okyanus ve Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (UNCLOS) kadim niteliğinin yeniden teyit edilmesi kararının benimsendiğini, her yıl olduğu gibi, olumsuz oy kullanan tek ülkenin bu yıl da Türkiye olduğunu yazdı.

Alithia, “Türkiye Tek Başına Ama Değişmiyor” başlıklı haberinde, AB Zirvesi’nin “Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatının hukuki geçerliliği olmadığı” görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete “Türkiye’nin bu konuda uluslararasında tek başına kaldığını, AB dışında ABD ve Rusya’nın da Türkiye’nin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs aleyhine son faaliyetlerine karşı olduğunu açıkladığını, AB zirvesinden de Türkiye’ye en net şekilde, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “egemenlikleri aleyhine faaliyetlerine son verme” çağrısı yapıldığını” yazdı; “Buna rağmen, öngörülemez Türk Cumhurbaşkanı’nın hangi noktaya kadar gideceğini kimse kestiremiyor” ifadesine yer verdi.

AVEROF NEOFİTU

Aynı gazeteye göre  DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum ve Yunan hükümetlerinin “haklarına destek seslerinin, ne kadar gür çıkarsa çıksın” tek başına sorunları çözemeyeceğine dikkat çekti ve gerilim tehlikelidir ve uluslararası unsurun da katılımıyla, azaltma yöntemleri bulunmalıdır” dedi.

Türkiye’nin meydan okumaları, Türkiye-Libya mutabakatı ve AB Zirvesi’nden çıkması beklenen karar sorulduğunda Avrupa’nın Türkiye’ye yeniden net bir mesaj vermesini beklediğini söyleyen Neofitu, şunları ekledi:

“Ancak bunlar yeterli değil. Avrupa’nın bu net desteği hepimizin duygularını tatmin eder. Uluslararası unsurun ve AB’nin de aktif katılımı ile gerek Türk-Yunan meseleleri gerek Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması için yöntem bulunmalıdır. Gerginlikler devam ettiği sürece, gerek Kıbrıs’ın gerek Yunanistan’ın hakkını destekleyen sesler ne kadar gür çıkarsa çıksın, tek başına sorunları çözemez.”

Haravgi haberlerini “AB’den Sempati ve Destek Ciro Ettik”, “BM Kararında Türkiye Yalnız Kaldı… Deniz Hukuku Oylamasında Ret Oyu Veren Tek Devlet” ve “BM Türkiye-Libya Mutabakatı Konusunda ‘Elini Yıkıyor’… ‘Sekreterlik Egemenlik Haklarıyla İlgili meselelerde Pozisyon Almaz’” başlıklarıyla aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında13 Aralık 2019 Cuma 12:48
  • İtalya ve Fransa’yla askeri tatbikat12 Aralık 2019 Perşembe 15:54
  • Rum Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu belirlendi12 Aralık 2019 Perşembe 15:33
  • Fotiu: “Türkiye, kayıplar konusuna kışkırtıcı şekilde kulak tıkıyor”12 Aralık 2019 Perşembe 15:20
  • Yunanistan’dan BM’ye Türkiye-Libya mutabakatı hakkında iki mektup12 Aralık 2019 Perşembe 15:07
  • Güney Kıbrıs’ın 2020 mali bütçesi onaylandı12 Aralık 2019 Perşembe 15:06
  • RMMO’da uyuşturucu sorunu12 Aralık 2019 Perşembe 14:49
  • LNG tesisi ile ilgili anlaşma imzalanmasına yeşil ışık12 Aralık 2019 Perşembe 12:48
  • Rum-Yunan Denizcilik ve Yatırım Forumu iş birliği perspektifleri12 Aralık 2019 Perşembe 12:29
  • Norveçli şirketten Rum yönetimine LNG konusunda ara çözüm önerisi11 Aralık 2019 Çarşamba 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti