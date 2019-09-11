Hristodulidis Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, resmi temaslar için Güney Kıbrıs’ta bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Bin Abdilaziz Al-Assaf ile bugün bir araya gelecek.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler tarihinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nın ilk kez resmi bir ziyarette bulunduğuna da dikkati çekti.

Habere göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bunun daha da ileriye götürülmesi konularının ele alınacağı Hristodulidis ve Al-Assaf arasındaki görüşme ilk önce baş başa gerçekleştirilecek, ardından ise heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmede, Suudi Arabistan-AB ilişkileri, Orta Doğu’daki durum, bölgesel sorunların da ele alınması bekleniyor.

Hristodulidis, Suudi mevkidaşına Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında da bilgi verecek.