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Hristodulidis, Tatar ve Guterres’e yazılı talepte bulundu

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, ileriki günlerde Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı birlikte ziyaret etmeleri yönünde dün yazılı talepte bulunduğunu açıkladı.
Hristodulidis, Tatar ve Guterres’e yazılı talepte bulundu

“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis, aynı konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de yazılı talepte bulunduğunu söyledi.

15 Temmuz 1974 darbesi sırasında hayatını kaybedenlerin anılması etkinliğinin ardından bugün açıklamalarda bulunan Hristodulidis, Maraş konusundaki yeni Türk planlarının sorulması üzerine, zamanın geçmesiyle bunun gibi yeni oldubittilerin yaratıldığını savundu.

Tüm diplomatik ve siyasi girişimleri yaptıklarını ifade eden Hristodulidis, ancak tüm bunların önlenmesinin tek yolunun ise Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu söyledi.

Hristodulidis, zorluklara ve meydan okumalara rağmen göreve başladıkları ilk günden itibaren çözüm için çalıştıklarını ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması adına koşulların oluşturulması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Hristodulidis, bu nedenle, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, önümüzdeki dönemde, Temmuz sonu veya Ağustos ayı başlarında, kayıplarla ilgili Antropoloji Laboratuvarı’nı birlikte ziyaret etmeleri için yazılı talepte bulunduğunu ifade etti.

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