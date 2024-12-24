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Hristodulidis: Tatar’dan henüz yanıt yok

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis,yeni geçiş noktalarının açılması konusunu görüşmek için her an hazır olduğunu ancak kendilerinin önerdiği tarihe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’tan henüz yanıt gelmediğini söyledi.
Hristodulidis: Tatar’dan henüz yanıt yok

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün RMMO kışlası ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, karşılıklı yeni sınır kapılarının açılmasına ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tatar ile bu konuyu görüşmeye her an hazır olduğunu yineleyen Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kıbrıs Rum müzakereci aracılığıyla önerdikleri tarihin kabul edilip edilmediği konusunda Tatar’ın henüz yanıt vermediğini öne sürdü.

Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafının önerisini reddetmesine ilişkin bir soruya karşılık ise Hristodulidis, bu konuyu kamuoyu önünde tartışmak istemediği yanıtını verdi.

Hristodulidis: “Eğer olayın özüyle ilgileniyorsak, Tatar olumlu yanıt versin ve her şeyi masada görüşelim. Bizim de kırmızı çizgilerimiz, topluma dokunan hassas olduğumuz unsurlar var. Güven yaratma amacı olan bir önlemden avantaj elde etmeye çalışmıyoruz” şeklinde konuştu.

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