Hristodulidis: Tatar’la görüşmeyi ama daha çok da BM himayesinde genişletilmiş görüşmeyi bekliyorum

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme beklediğini, bu görüşmeye hazır olduğunu ama en çok da BM himayesindeki genişletilmiş görüşmeyi beklediğini, kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşme beklediğini, bu görüşmeye hazır olduğunu ama en çok da BM himayesindeki genişletilmiş görüşmeyi beklediğini, kaydetti.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın “içte ve dışta değişmekte ve ilerlemekte olduğunu” belirttiği yeni yıl mesajında, içteki ve dıştaki imajlarının güçlendiğini, yurtdışındaki imajlarını sözle değil eylemle, Gazze’ye denizden yardım ulaştırılmasında olduğu gibi cesur inisiyatifler alarak yükselttiklerini” savundu.

İlk kez İnsan Hakları Konseyi’ne seçilmek, ABD ile stratejik diyalog kurarak, Yunanistan ile iş birliklerini kurumsallaştırarak, AB üyesi 9 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu MED9’un başkanlığını yürütmek vb. örnekler de veren Hristodulidis, 1 Ocak 2026 Avrupa Konseyi dönem başkanlığını devralmak için hazırlık yapmakta olduklarını kaydetti.

Hristodulidis, “içte ve dışta güçlenmelerinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da belirleyici katkı sağlayacağını” öne sürdüğü açıklamasında, göreve geldiği ilk günden beridir “müzakerelerin koptuğu yerden yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçevede, müzakere kazanımlarının değerlendirilmesi ve AB ilke ve değerlerine saygıyla çözülmesi için elinden geleni yaptığını” belirtti.

Türk tarafının çözüm zeminini değiştirme talebine rağmen “ısrarlı ve koordineli diplomatik hareketlerle BM Genel Sekreteri’nin müzakereleri yeniden başlatma çabasına şahsen müdahil etmeyi başardıklarını” da savunan Hristodulidis “AB üyeliği sıfatını da kullanarak, Türk tavrında değişiklik için teşvik ve ön şartlar yarattıklarını” iddia etti. Avrupa Konseyi kararlarında, Türkiye-AB ilişkileri sürecinin, Kıbrıs sorununun çözümünde özlü ilerleme kaydedilmesine bağlanmasını başardıklarını” savundu.

Hristodulidis Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeyi beklediğini ve buna hazır olduğunu, ancak daha çok da BM himayesindeki genişletilmiş görüşmeyi beklemekte olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

“Yegane hedefim olan işgale son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmek için çalışmaya hazırım. Vatanı ve halkı yeniden birleştirme, vatanın bütün perspektiflerini Kıbrıs halkının tamamının yararına değerlendirme tarihi sorumluluğumu üstlenmeye hazırım.”

Alithia ise Hristodulidis’in, özeleştiri yapmak zorunda olduğunu belirtmesine karşın, yeni yıl mesajında sadece olumlu noktalara yer verdiğine dikkat çekti.