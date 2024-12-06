  • BIST 10069.29
  • Altın 2959.844
  • Dolar 34.6251
  • Euro 36.7015
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Hristodulidis Trump ile telefon görüşmesi yaptı

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD’nin yeni başkanı seçilen ve yıl başında görevi devralacak olan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Hristodulidis Trump ile telefon görüşmesi yaptı

Fileleftheros’a göre Hristodulidis’in Trump ile görüşme çabaları, seçim sonuçlarının öğrenilmesinin hemen ardından başladı ve nihayet dün akşam gerçekleşti.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis ana konusu Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki iş birliğinin devamı ve güçlendirilmesi olan telefon görüşmesinde yeniden ABD Başkanlığı’na seçildiği için Trump’ı kutlayan Hristodulidis, ikili ilişkileri daha da pekiştirmek için yakın çalışma niyetini ortaya koydu.

Letimbiotis, yazılı açıklamasında, iki taraf arasındaki, özellikle son dönemde en üst seviyeye ulaşan özellikle savunma ve güvenlik, yatırımlar, ekonomi alanlarında, insani yardım ve Doğu Akdeniz’deki krizlerin göğüslenmesi konularındaki iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Açıklamada, stratejik ilişkiler ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki stratejik diyalog çerçevesinde iki taraf arasındaki ikili iş birliğinin gerek iki ülkenin menfaatine gerek bölgesel bir dizi alana yayılması niyetinin dile getirildiği kaydedildi.

Trump ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz bölgesindeki endişe verici gelişmeleri de ele aldığı ve Hristoduldis’in, Rum yönetiminin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı ileri götürme çabalarında ABD’nin yakın ve muteber ortağı olmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Haravgi “Başkan ‘Orta Doğu’daki Savaştan Menfaati Olan’ Ülkeleri Karaladı” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Larnaka’daki bir otelde gerçekleştirilmekte olan “Nicosia Risk Forum 2024’te isimlerini vermemekle birlikte, “Orta Doğu’daki olumsuz gelişmelere, menfaat elde edecekleri düşüncesiyle sıcak bakan ülkelerden” söz ettiğini yazdı.

Habere göre yukarıdaki iddiayı, önceki gece komşu devletlerin liderleriyle yaptığı bir dizi telefon görüşmesine değinirken ortaya atan Hristodulidis Suriye’deki gelişmelerin büyük dikkatle izlenmekte olduğunu belirtti.  Hristodulidis gelişmenin yalnız bölge için değil genel olarak Avrupa için de endişe verici olduğunu” söyledi ve “Bu yeni meydan okumayı göğüsleyebilmemiz için komşu devletlerin liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yaptım.” ifadesini kullandı.

İleriki dönemde Brüksel’e gideceğini ve “uluslararası toplumdan top yükün bir tepki olması gerektiği” yolundaki mesajları ileteceğini belirten Hristodulidis “Aynı zamanda bu tür olumsuz gelişmelere, menfaat elde edeceklerini düşünerek sıcak bakan ülkeler var. Bu durum bölgedeki bütün ülkeler açısından olumsuzdur.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 22 kadın cinayeti04 Aralık 2024 Çarşamba 13:27
  • Kıbrıslı Türk’e mal iadesi ve 2 Milyon Euro tazminat03 Aralık 2024 Salı 17:57
  • Güney'de NATO üyeliği konusunun gündeme gelme sebebi sorgulanıyor!03 Aralık 2024 Salı 12:00
  • Kimliksizler Derneği’nden Bilgi Edinme Başvurusuna Çağrı03 Aralık 2024 Salı 11:13
  • Bir ayda on binden fazla trafik cezası kesildi!02 Aralık 2024 Pazartesi 13:01
  • Kombos: NATO’ya üyeliğin kamuoyunda tartışılması için henüz erken02 Aralık 2024 Pazartesi 12:22
  • NATO’ya karşı çıkan AKEL ve destekleyen DİSİ arasında yeni bir polemik başladı30 Kasım 2024 Cumartesi 14:33
  • KKTC’deki eski Rum malı alış-satışlarına “cezaları iki katına çıkaran” değişiklik önerildi30 Kasım 2024 Cumartesi 14:29
  • Hristodulidis “NATO’ya üyelik” başlığını açtı29 Kasım 2024 Cuma 14:14
  • Kayıplar konusu Rum Meclisi komitesinde görüşüldü27 Kasım 2024 Çarşamba 12:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti