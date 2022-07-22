Hristodulidis tüm anketlerde birinci sırada

Güney’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugüne kadar yapılan tüm anketlere göre Kıbrıs Rum Dışişleri Eski Bakanı Nikos Hristodulidis, diğer adaylara karşı ciddi bir farkla lider olarak ilerliyor

Güney’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugüne kadar yapılan tüm anketlere göre Kıbrıs Rum Dışişleri Eski Bakanı Nikos Hristodulidis, diğer adaylara karşı ciddi bir farkla lider olarak ilerliyor.

İktidardaki DİSİ (Demokratik Seferberlik) partisinin lideri ve Güney’deki Cumhurbaşkanlığı için şu anki rakibi Averof Neophytou’nun baskısı üzerine, geçen Ocak ayında Anastasiadis hükümetinden istifa etmek zorunda kalan Hristodulidis, bağımsız aday olması yanında, DİSİ partisine üye olarak yoluna devam etti.

DİSİ liderliğinin, Hristodulidis’e yönelik yaptığı parti değiştirme suçlaması ve ihraç edileceğine dair güçlü söylentilere rağmen, Averof Neophytou, partisinin Hristodulidis’e karşı herhangi bir işlem yapmayacağını açıkladı. Hristodulidis , Nicolas Papadopoulos’un Demokrat Partisi’nin (DIKO) ve Marinos Sizopoulos liderliğindeki Sosyal Demokrasi Hareketi Partisi EDEK’in desteğini alırken, Kıbrıs Rum Parlamentosu Eski Başkanı Marios Karoyan’ın Demokrati̇k İtti̇fak Parti’sinin (DIPA) desteğini de alacak gibi görünüyor.

Hristodulidis’ in destekçileri arasında Ortodoks Kilisesi bulunurken, Hristodulidis, mertebesi en yüksek din adamları ile güçlü ilişkilerini de sürdürüyor. Başpiskopos II. Hrisostomos, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Eski Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in Makarios’tan sonra halk tabanına sahip ilk politikacı olduğunu söylemişti. Hristodulidis’in muhalifleri, Kıbrıs sorunu uzlaşmazlığı konusunu ona atfederken, o bunu reddediyor. Hristodulidis, açık bir şekilde İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyon taraftarı olduğunu iddia ederken, DIKO ve EDEK’in desteğini aldıktan sonra üzerinde pek durmadığı bir konu olduğunu söylemesi dikkat çekiyor. EDEK’in, İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyonunu reddeden resmi bir duruşu olduğunu da burada belirtmek gerekiyor.

Pek çok kişiyi endişelendiren bir başka faktör de, Hristodulidis’in üst düzey bir diplomat ve Avrupa İşleri Genel Sekreterliği’nin eski başkanı olan dinamik eşi Philippa Hristodulidis Karsera’nın aynı zamanda Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Diplomatik Ofisinde de görev yapmış olmadı ve Kıbrıs meselesindeki sert tutumu ile bilinmesi. Hristodulidis’in seçimleri kazanması durumunda, eşinin etkisinde kalacağı düşünülüyor.

Birçok kişi, Hristodulidis’in popülaritesinin Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı olmadan önce, üniversite profesörü, diplomat ve hükümet sözcüsü olarak görev yaparken yıllar içinde geliştirdiği çok ılımlı bir profilden kaynaklandığına inanıyor.

Seçim anketleri, Hristodulidis’in oy oranını %36-38 gösterirken, partinin lideri Averof Neophytou’nun oy oranını ise %14-16 olarak ortaya çıkıyor.

Anketler, DISI’nin yarısının Averof Neophytou’yu ve geri kalanının ise Nikos Hristodulidis’i desteklediğini gösteriyor. Üçüncü sırada, küçük bir farkla Anastasiadis yönetiminde de Kıbrıs Rum tarafının eski müzakerecisi olan bağımsız aday Andreas Mavroyiannis yer alıyor.

İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyon çözümünün destekçisi olduğunu ilan eden Andreas Mavroyannis, kısa süre önce sol kesimden desteğini garantiledikten sonra, Crans Montana’daki başarısız müzakerelerde yaptığı konuşma sırasında, çözümden sonra Kıbrıs’ta Türk garantörlüğü ve Türk askeri birliklerinin olmaması için “herkesten daha fazla çaba sarf ettiğini” söylediğinde, AKEL’i çok zor bir duruma sokmuştu.

Güney’deki çözüm yanlılarının korkusu, Anastasiadis’in şimdiki parti lideri, Kıbrıs Rum Dışişleri Eski Bakanı ve Kıbrıs görüşmelerindeki eski müzakerecisi arasında yapılan seçimler nedeniyle, ana adaylardan hiçbirinin iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çözümünü alenen iddia etmelerine rağmen, gerçekten desteklememeleridir.

Seçimlerin ilk turu 5 Şubat 2023’te yapılacak.