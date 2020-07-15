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Hristodulidis: "Türkiye diyaloğun başlamasını önerdi ancak Akıncı yerine Özersay'ı istedi"

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Hristodulidis: "Türkiye diyaloğun başlamasını önerdi ancak Akıncı yerine Özersay'ı istedi"
Hristodulidis: "Türkiye diyaloğun başlamasını önerdi ancak Akıncı yerine Özersay'ı istedi"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında bir diyalog başlaması için teklifte bulunduğunu ancak bu diyaloğun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olmadan başlamasını, onun yerine Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın yer almasını istediği iddia etti.

Cyprus Mail'in haberine göre, hafta sonu Berlin'de gerçekleştirilen Türkiye-Almanya-Yunanistan arasındaki üçlü zirvede konunun gündeme geldiğini ve AB'li diplomatların bu bilgiyi kendisine doğruladığını söyleyen Hristodulidis, "Türkiye samimiyetsiz davranışlarını 'Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma' adı altında devam ettiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun da doğruladığı basına yansımayan Berlin görüşmesinde, bu konuda Türkiye'nin bir öneri yaptığı ancak başlaması istenilen diyaloğun Mustafa Akıncı yerine Kudret Özersay tarafından yürütülmesini istendi" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in 17-18 Temmuz'da yapılacak olan Avrupa Konseyi zirvesinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşeceğini de sözlerine ekledi.

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