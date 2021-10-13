  • BIST 1.430,010
  • Altın 512,40
  • Dolar 9,0150
  • Euro 10,4050
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Hristodulidis, Türkiye ve KKTC’yi Şikâyet Ediyor

» »
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki Slovenya Büyükelçiliği tarafından dün düzenlenen yemek sırasında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.
Hristodulidis, Türkiye ve KKTC’yi Şikâyet Ediyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’taki Slovenya Büyükelçiliği tarafından dün düzenlenen yemek sırasında AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

Alithia’nın haberine göre muhataplarına, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde “MEB” içindeki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması konusundan caydığı iddiasıyla Kıbrıs Türk tarafından “şikâyetlerini” iletti.

Habere göre dünkü yemekte Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin sonuçları hakkında “bilgi” veren Hristodulidis, New York’taki yemekli görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasını kabul ettiğini ancak sonrasında caydığını” iddia etti.

Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile Mısır arasında sınırlandırma anlaşmasına varılan deniz bölgesinde “hukuksuz” ve gerek Güney Kıbrıs, gerek Yunanistan aleyhine “AB’nin çıkarlarını ve Doğu Akdeniz’deki projelerini de olumsuz etkileyen eylemlerde bulunduğunu” öne sürdü.

Hirstodulidis önümüzdeki pazartesi Lüksemburg’da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde de muhataplarına, gerek yukarıda sayılanları gerekse kapalı Maraş açılımıyla ilgili “şikâyetlerini” teferruatlı şekilde Avrupalı denklerine anlatma fırsatı bulacağını söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü yemekte büyükelçilere ayrıca, Rum Bakanlar Kurulu’nun 8 Ekim’de onayladığı “Ekonomi Diplomasisi Stratejik Çerçevesi” ve bakanlığının ve Rum diplomatik misyonlarının bu çerçevede oynayacağı rol hakkında da bilgi verdiğini kaydetti.

Öte yandan Politis, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Dışişleri Bakanlığı 2022 bütçesinin Bahreyn, Etiyopya ve Arjantin’de yeni diplomatik misyonlar kurulması için 600 bin Euro’luk ödenek öngördüğünü bildirdi.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’nın mevcut binasının tamir ve 2024’te tamamlanması öngörülen restorasyonu için 2,2 milyon Euro, Bakanlığın, tamir ve restorasyon çalışmaları sırasında işlerini yürütmek için taşınacağı yeni binanın kira vb. giderleri için de 1,1 milyon Euro ödenek öngörülen 2022 bütçesinde ayrıca, Dışişleri Bakanlığı binasının girişine bir heykel (hakkında bilgi verilmedi) yerleştirilmesi için 60 bin 10 Euro ödenek öngörülüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Yönetimi’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yönelik 2021 yılıyla ilgili 175 bin Euro’luk katkısını tak12 Ekim 2021 Salı 12:47
  • Rus pasaportlu 38 yaşındaki Azeri’nin tutukluluk süresi uzatıldı12 Ekim 2021 Salı 12:42
  • Sırp şirketine ait uçağı incelemek için FBI’dan uzmanlar geldi12 Ekim 2021 Salı 12:37
  • Kıbrıs Rum Gazteciler Birliği'nden Ali Kişmir'e destek12 Ekim 2021 Salı 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta Tapu Dairesi’nin kadastro çalışmalarını dronelarla yapıyor12 Ekim 2021 Salı 12:28
  • Güney Kıbrıs’ta Tam Aşılı Olanların Oranı Yüzde 78,9’a Ulaştı11 Ekim 2021 Pazartesi 18:52
  • Anastasiadis Güzelyurt (Omorfo) Kökenli Rumların Etkinliğinde Konuştu11 Ekim 2021 Pazartesi 18:49
  • Limasol’da Açık Alanda Büyük Miktarda Patlayıcı Bulundu11 Ekim 2021 Pazartesi 18:46
  • Güney’de Uyuşturucudan Tutuklama11 Ekim 2021 Pazartesi 18:45
  • Güney Kıbrıs’ta Ebeveynler de Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunuyor11 Ekim 2021 Pazartesi 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti