Hristodulidis Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Ukrayna’nın Güney Kıbrıs’taki görev süresi sona eren Büyükelçisi Borys Humeniuk ile dün bir araya geldiği haber verildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki politik, ekonomik ve kültürel-insani alanlardaki iş birliğinin ele alındığını yazan Fileleftheros, Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmede iki tarafın da tüm alanlarda iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarının teyit edildiğini kaydetti.

Haberde, yapılan açıklamada, iki tarafın, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirme ve güçlendirme konusunda anlaştıkları da ifade edildi.

İNGİLTERE’DEKİ RUM YÜKSEK KOMİSER DE EMEKLİ OLUYOR

Gazete başka bir haberinde ise İngiltere’deki Rum Yüksek Komiser Evripidis Evriviadis’in görevinden emekli olacağını ve diplomat olarak son demecini Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiğini yazdı.

Gazeteye göre Evriviadis demecinde, başka şeylerin yanında, Kıbrıs sorununun çözüleceğini umduğunu da dile getirdi.