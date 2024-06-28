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Hristodulidis Ulusal Konsey’i topluyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le dün yaptığı görüşmenin ardından Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı.
Hristodulidis Ulusal Konsey’i topluyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le dün yaptığı görüşmenin ardından Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in dün Brüksel’de Holguin’le görüştüğünü, görüşme biter bitmez ise Güney Kıbrıs’taki siyasi parti liderlerine, önümüzdeki hafta cuma günü Ulusal Konseyi toplayacağı mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Avrupa Halk Partisi’nin kongresine katılımının ardından çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, Holguin’le çok “üretken ve belirleyici bir görüşme yaptıklarını” söyledi.

“Birçok şey söylendi ve çok belirli görüşler dile getirildi” şeklinde konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’a dönüşünde Ulusal Konseyi toplayarak, siyasi liderlere bilgi vereceğini vurguladı.

Hristodulidis, atılacak adımlara ilişkin görüşlerini Rum liderlerle paylaşacağını belirterek, “Zorluklara göğüs germemiz ve ulusal hedeflere ulaşmamızın tek yolu birlikte hareket etmektir” dedi.

Holguin’le görüşmesinin “genel bir görüşme olmadığını, müzakerelerin yeniden başlaması için atılabilecek çok spesifik adımları ele aldıklarını” vurgulayan Hristodulidis, “Kıbrıs sorununun unsurlarına ilişkin konuştuk, bu yüzden gelecek hafta Ulusal Konseyi toplama ihtiyacı hissettim” şeklinde devam etti.

Gazete, Holguin’in Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Londra’da bir araya geleceğini, bu yüzden de Hristodulidis’in şu an için yaptığı açıklamalarda “kartlarını kapalı tutmayı tercih ettiği” yorumunda da bulundu.

Lacroix’nın açıklaması

Gazete, bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasını yansıttı.

Habere göre, Rum Haber Ajansı muhabirinin “Holguin’in adaya gelişinin ertelenmesi” konusundaki görüşünün sorulması üzerine, Lacroix, “Önemli olanın görüşmelerin devam etmesi olduğunu” söyledi.

Lacroix ayrıca “Zorlukların farkındayız. Kendimize güveniyoruz ve iyimserliğimizi koruyoruz. Önemli olan görüşmelerin devam ediyor olmasıdır. Sn. Holguin iki tarafın liderleriyle görüşecek. Biz de destek olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberi “Guterres’ten Holguin’in Grevini Yineleme Niyeti – Eylül Ayı Sonuna New York’ta Üçlü Görüşme Olana Kadar” başlığı altında okuyucusuna yansıtırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Holguin’in görev süresini Eylül ayının sonuna kadar uzatma niyetinde olduğunu iddia etti.

Guterres’in BM Genel Kurulu çerçevesinde bir üçlü görüşme gerçekleştirme niyetinde olduğu, bu yüzden de temsilcisi Holguin’in görev süresini Eylül ayına kadar uzatmayı planladığı savunuldu.

Haberin devamında ise gazete, Hristodulidis-Holguin görüşmesi ve Rum liderin Ulusal Konseyi toplama kararına yer verdi.

Konuya ilişkin haberler Politis’te “Holguin’den Son Niyet Yoklamaları”; Haravgi’de “Başkan Holguin’le Çok Verimli Bir Görüşmeden Bahsetti – Ulusal Konsey Toplantısını Duyurdu” başlıklarıyla yer aldı.

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