Hristodulidis ve Fidan bu hafta ikinci kez görüştü

Hristodulidis ve Fidan, bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldi.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Taraf Devletler Konferansı (COP29) sırasında sohbet etti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, bu temas, Budapeşte’de daha önce yapılan görüşmenin bir devamı olarak değerlendirildi. İkilinin sohbetinde, Kıbrıs sorununun çözümü ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik konular ele alındı.

Geçen hafta Budapeşte'de, bu hafta ise Bakü'de görüşen Hristodulidis ve Fidan bir hafta içinde iki kez görüşmüş oldu.