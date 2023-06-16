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Hristodulidis ve Guterres telefonda Kıbrıs sorunundaki ileriki adımları görüştü

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik taahhüdünü yeniden teyit ettiği belirtildi.
Hristodulidis ve Guterres telefonda Kıbrıs sorunundaki ileriki adımları görüştü

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verdiler.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak görüşmede, müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik ileriki adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu aynı zamanda temasta olma konusunda mutabık kalındığını yazdı.

Habere göre Letimbiotis yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları çerçevesinde, Crans Montana’da kaldığı yeden, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakereler sürecinin yeniden başlamasına hazır olduğunu Guterres’e yeniden teyit ettiğini ifade etti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in bu çerçevede Genel Sekreterin özel temsilci atamasının katma değeri olacağını da vurguladığını belirtti.

Telefon görüşmesi sırasında, Hristodulidis’in, üzerinde anlaşmaya varılan çerçevede müzakerelerin yeniden başlaması ve çıkmazın aşılmasıyla ilgili çabalara AB’nin etkin katılımıyla ilgili önerisi konusunda Avrupalı liderlerle ve AB kurumlarının başkanları ile gerçekleştirdiği temasların sonuçları konusunda Guterres’i bilgilendirdiğini yazan gazete, BM Genel Sekreterinin ise Güvenlik Konseyi kararları içerisinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik taahhüdünü yeniden teyit ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Başkan-Guterres İletişimi” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi “Başkan Hristodulidis ile Guterres’in Telefon Görüşmesi” şeklinde haberi yansıttı.

Haravgi gazetesi ayrıca Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in, Hristodulidis’in son gerçekleştirdiği temaslarla ilgili soruyu da yanıtladığını belirtti.

Habere göre Letimbiotis, Hristodulidis’in Strazburg ve Viyana temasları ile AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olması önerisine yönelik aldığı reaksiyonların sorulması üzerine Hristodulidis’in görevi devraldığı andan itibaren bu çıkmazın aşılması hedefini, en yüksek hedef olarak ortaya koyduğunu ifade etti.

Letimbiotis, bu bağlamda Hristodulidis’in bütün ikili temasları içerisinde bu öneriyi anlattığını belirtti.

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