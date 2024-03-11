Hristodulidis ve Leyen’den açıklama…Leyen: “Deniz koridorunun pilot çalışması yapılacak”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün ziyaret ettikleri Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinde bazı açıklamalarda bulundular.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün ziyaret ettikleri Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinde bazı açıklamalarda bulundular.

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre Hristodulidis yaptığı açıklamada, Gazze’deki durumun insani bir trajediye dönüşmesinin, sivillere daha etkili yardımın sağlanması gerekliliğini acil hale getirdiğini ifade etti.

Larnaka Limanındaki Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Hristodulidis, kalkış noktası Larnaka olacak şekilde deniz koridorunun hayata geçirilmesi için yorulmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak insani krizleri hafifletmek için elinden geleni yapma görevine sahip olduğunu söyleyen Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, insani koridor oluşturulmasına yönelik inisiyatifi de istikrarlı ve samimi bir şekilde desteklediğine dikkati çekti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi’nin son haftalarda yoğun istişarelerde bulunduğu Avrupa Komisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin tam desteğinden dolayı takdirini de dile getirdi.

Hristodulidis, Leyen ile sabah gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabaları konusunda bilgi verdiğini söyledi.

-Leyen

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise açıklamasında, Filistinlilere deniz yoluyla insani yardım sağlanması inisiyatifi için gerek Hristodulidis gerekse Rum halkına yönelik teşekkürlerini ve minnettarlığını sundu.

Leyen, deniz koridorunun Filistin halkı için fark yaratabileceğini, yardımın havadan da yapılmasına devam edileceğini söyledi.

Leyen “Amalthia” inisiyatifine ilişkin pilot çabanın bugün yapılacağını, ilk görevin ise pazar günü yapılmasını dilediğini de ifade etti.

Kıbrıs sorunu hakkında ise Leyen, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorunun çözüm çabalarına ilişkin olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yanında olduğunu söyledi.

-İnsani koridor konusunda ortak açıklama

“Fileleftheros” internet sayfasına göre, Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Almanya tarafından, Gazze’ye insani yardımın sağlanması için deniz koridorunun oluşturulmasının hayata geçirilmesini benimseyen ortak bir açıklama yapıldı.

Ortak açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, kollektif çabanın oluşturulmasındaki liderlik rolüne de vurgu yapıldı.

Gazze’deki insani ve Filistin halkının içinde bulunduğu vahim duruma dikkat çekilen açıklamada, bu nedenden dolayı Avrupa Birliği, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD’nin, insani yardımın sağlanması adına deniz koridorunun açılması niyetlerini dile getirmek istediği de ifade edildi.