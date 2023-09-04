Hristodulidis ve Netanyahu, Kıbrıs ve İsrail arasındaki ikili iş birliğinin faydalarına değindiler

Kıbrıs ve İsrail arasındaki ikili iş birliğinin altı, Nicos Christodoulides ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından pazar günü öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen karşılama töreninin ardından iki lider tarafından çizildi.

Hristodulidis, İsrail Başbakanı'na Limasol'da kısa süre önce meydana gelen yangınların söndürülmesinde İsrail'in yardımlarından ötürü teşekkür ederek, "Bu, asla unutmayacağımız bir şeydir." dedi.

Bu ziyaretin Başbakan'ın beş yıl sonra Kıbrıs'a yaptığı ilk ziyaret ve altı ay önce göreve gelmesinden bu yana iki lider arasındaki ikinci görüşme olduğuna dikkat çeken Christodoulides, bunun "ilişkilerimize verdiğimiz önemin, benzer düşünen iki Doğu Akdeniz demokrasisinin stratejik iş birliğinin açık bir göstergesi" olduğunu belirtti.

Bundan sonraki görüşmeleri dört gözle beklediğini ifade eden Christodoulides, özellikle enerji konusunda daha fazla sonuç elde edilmesi gerektiğini kaydetti. "Kıbrıs'a gelmeden önce yaptığınız değerlendirmeler beni sevindirdi ve yarın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile üçlü olarak yapacağımız temasları dört gözle bekliyorum." diyerek bunun sekiz yıl önce başladıklarından bu yana dokuzuncu üçlü toplantı olacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Christodoulides'e teşekkür ederek, Kıbrıs ve İsrail arasındaki dostluğun hiç bu kadar güçlü olmadığını ve zamanla daha da güçlendiğini vurguladı.

"Bu ilişkiden, Doğu Akdeniz üçlü ittifakını başlattığımızdan bu yana pek çok fayda elde ettik ve daha fazlasını da bekliyoruz." diyen Netanyahu, turizm, yatırım, yüksek teknoloji ticareti, güvenlik ve diğer alanlarda olanaklardan bahsederken, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye atıfta bulunarak iş birliği için büyük bir potansiyel olduğunu ifade etti.

Larnaka Havaalanı'na varışında İsrail Başbakanı ve eşi, Savunma Bakanı Michael Giorgallas ve İsrail'in Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik tarafından karşılandı.