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Hristodulidis ve Petridis, Slovenya'da

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in toplantı ve ziyaret maksatlı Slovenya’da olacağı belirtildi. 
Hristodulidis ve Petridis, Slovenya'da

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in toplantı ve ziyaret maksatlı Slovenya’da olacağı belirtildi. 


Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Dışişleri Bakanları Gayrı resmi Toplantısı’na (Gymnich) katılmak amacıyla bugün Slovenya’ya gideceğini yazdı.


Habere göre, Hristodulidis Slovenya’da bulunduğu süre zarfında, Slovenya’nın Bled kentinde düzenlenen yıllık konferans “Bled Stratejik Forumu’”na da konuşmacı olarak katılacak. 


Gymnich çalışmalarının yarın akşam başlayacağını ve Cuma günü de devam edeceğini yazan gazete, AB dışişleri bakanlarının Afganistan’da yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin etkileri, bölgesel güvenlik ve istikrar gibi konuları ele alacağını belirtti.


Habere göre toplantı kapsamında, AB’nin Körfez ülkeleri ile olan ilişkileri konusunda da görüş alış verişinde de bulunulması bekleniyor.


Katılımcılar, cuma günü Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar’ın onurlarına vereceği çalışma yemeğine katılacaklar.


PETRİDİS DE SLOVENYA’YA GİDECEK 
Fileleftheros gazetesi Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde AB Savunma Bakanlarının Afganistan’daki son gelişmelerin yanı sıra AB savunma ve güvenlikle ilgili stratejik pusula konularını ele alacağı toplantıya katılacağını yazdı.


Habere göre toplantı kapsamında bölgedeki gelişmeler de ele alınacak. 

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