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Hristodulidis Washington temaslarını sürdürüyor

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD’nin başkenti Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde “Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’nin” (AIPAC) yıllık toplantısına katıldı ve ABD Kongresi üyeleriyle temaslarda bulundu.
Hristodulidis Washington temaslarını sürdürüyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD’nin başkenti Washington’da temaslarını sürdürdüğünü ve AIPAC yıllık toplantısına katılarak ABD Kongre üyeleriyle de temaslar gerçekleştirdiğini yazdılar.
Gazete, Hristodulidis’in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde yapılan bir panele katılarak Doğu Akdeniz’de enerji konusundaki gelişmeler ve işbirlikleri hakkında konuştuğunu belirtti.

Habere göre Hristodulidis panelde, Doğu Akdeniz’de aynı bakış açısına sahip ülkeler arasında bölgesel bir güvenlik ve işbirliği örgütü kurulması önerisini dile getirirken Güney Kıbrıs’ın İsrail, ABD ve Mısır’la gerçekleştirdiği üçlü, dörtlü ve çoklu işbirlikleri hakkında bilgi aktardı.
Gazete, Hristodulidis’in panel sonrası gazetenin sorularını yanıtladığını ve zirve çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki en güvenli ülke olarak görüldüğü izleniminin hakim olduğunu gördüğünü söylediğini yazdı.

Hristodulidis, Doğu Akdeniz’de bölgesel bir güvenlik ve işbirliği örgütünün kurulması önerisinin büyük ilgiyle karşılandığını iddia etti.
Kendileri için önceliğin, Güney Kıbrıs’ta bir LNG istasyonu kurulması olduğunu ifade eden Hristodulidis, tüm sondajların sonuçlarını bekleyeceklerini vurguladı.
Hristodulidis, ABD kongre üyeleri ve senatörlerle gerçekleştirdiği temaslarda ABD’nin Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması, çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması imzalanması ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Washington’u ziyaret etmesinin gerekliliği gibi konuların gündeme geldiğini de belirtti.
Hristodulidis, temasları sırasında, Türkiye’nin ABD’den uzaklaşması ve genel anlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumu konusunda endişeler bulunduğunu tespit ettiğini de iddia ederek bu sebepten ötürü Kıbrıs sorununa ilişkin bir temkinlilik gözlemlediğini de öne sürdü.
Öte yandan Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde, Hristodulidis’in söz konusu panelde yaptığı konuşmada, “hiçbir ülkenin Doğu Akdeniz’deki enerji işbirliğinden dışlanmadığını” söylediğini yazdı.
Gazete, Hristodulidis’in konuşmasında bölgesel güvenlik işbirliğine ağırlık verdiğini de sözlerine ekledi.

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