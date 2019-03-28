Hristodulidis Washington’da David Hale ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığının Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı David Hale ile bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis ile Hale arasında gerçekleştirilen görüşmede, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz bölgesindeki yeni olgular ve özellikle de hidrokarbon alanındaki gelişmeler, güvenlik ve terör konuları aynı zamanda çifte vergilendirmeden kaçınılması ile ABD’ye giden “Kıbrıslı” ziyaretçiler için vizenin kaldırılması konularının ele alındığını yazdı.

Görüşmenin Hristodulidis’in Washington ziyareti sebebiyle, geçtiğimiz Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildiği belirtilirken, Hristodulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de oynadığı rolün tanınmasının ve bunun ABD’yle olan ikili ilişkilerini olumlu etkilemesinin önemli bir şey olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis, görüşmede ele alınan konular arasında, Amerikan silahlarının Güney Kıbrıs’a satışı ambargosunun kaldırılması, bölgedeki işbirlikleri, aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme ayarlanması ihtiyacı konusunun bulunduğunu da kaydetti.

Açıklamasında enerji konularına da değinen ve EastMed doğal gaz boru hattının meydana getirilmesinin sahip olacağı öneme de işaret eden Hristodulidis, buna paralel olarak, bölgedeki enerji planlamalarında sorun yaratabilecek olan Türk faaliyetlerinin önlenmesi gerektiği iddiasında da bulundu.

Hristodulidis Kıbrıs konusunda ise, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması, aynı zamanda UNFIYCP’in görev süresinin kesintisiz bir şekilde uzatılması gerektiğini de yineledi.

Hristodulidis, geçtiğimiz Kasım ayında Washington’da ABD’yle imzalanan “niyet beyanı” çerçevesinde, ABD ile Güney Kıbrıs arasında mutabık kalınanların uygulanması gerektiğini de belirtti.

Hristodulidis’in ABD temasları çerçevesinde Senatör Robert Menendez başta olmak üzere bir dizi yetkiliyle de daha bir araya geldiği ve yapılan görüşmelerde enerji, güvenlik, üçlü ve dörtlü işbirlikleri, Kıbrıs sorunu aynı zamanda Güney Kıbrıs-ABD ilişkileriyle ilgili, bölgedeki tüm gelişmeler çerçevesinin ele alındığı da kaydedildi.

Haberde Senatör Menendez’in inisiyatifiyle, Güney Kıbrıs aleyhindeki askeri silah ambargosunun kaldırılması için yakın bir zamanda ABD Kongresine yasa tasarısı sunulmasının beklendiği de haber verildi.

“ABD’NİN DESTEĞİ NET”

Bu arada gazete, Hristodulidis’in ABD temaslarını olumlu bir şekilde değerlendirdiğini, ayrıca ABD Kongresi ve ABD Hükümetiyle olan temasları, aynı zamanda AIPAC toplantısına katılımından ortaya çıkan “üç önemli konuya değindiğini” iletti.

Rum bakan, bunlardan birincisinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın İsrail, Ürdün ve Mısır’la olan üçlü işbirlikleriyle bölgede geliştirilen bölgesel işbirliklerinin tanınması olduğunu ve tüm bu üçlü işbirliklerinin ABD tarafından bölgedeki istikrar ve güvenliği güçlendirdikleri şeklinde tanındığını savundu.

Hristodulidis, ABD’nin, Doğu Akdeniz bölgesinde bölgesel bir güvenlik ve işbirliği örgütü kurulması fikrine net siyasi desteği olduğunu da kaydetti.

Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun katılımıyla Kudüs’te gerçekleştirilen zirveye, aynı zamanda ABD, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, enerji ve enerji güvenliği haricinde somut işbirliği alanlarında anlaşmak için, Dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapacaklarına da değindi.

Anastasiadis ile Trump arasında önümüzdeki dönem içerisinde bir görüşme yapılması gerektiğine de değinen Rum bakan, ortaya çıkan üçüncü önemli konu olarak Kıbrıs sorununa da atıfta bulundu.

Hristodulidis “mesajı ilettiklerini ve ABD’nin de müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden hemen yeniden başlaması gerektiğine dair ihtiyacı paylaşmasından memnun olduklarını” sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise Hristodulidis’in, üç günlük Washington temaslarını tamamlamasından önce görüştüğü son ABD’li yetkilinin Senatör Robert Menendez olduğunu yazdı.

Gazete Menendez’in Hristodulidis’e, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki sondajlar konusunda iyimserlik, aynı zamanda ABD’nin tüm çabanın tamamlanacağını garanti etmek istediği konusundaki güvenceyi ilettiğini aktardı.

Menendez, Güney Kıbrıs’ın, yalnızca bölgede değil Avrupa’da da enerji ve enerji güvenliğiyle ilgili oynayacak önemli role sahip olduğuna dair inanç da belirterek, yakın zamanda hem kendisi, hem de ABD Kongresi’nin başka üyelerinin, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için bir yasa tasarısı sunacaklarını da söyledi.

Haber Politis’te “Anastasiadis-Trump Görüşmesi Odakta- Hristodulidis’in ABD Temaslarında İkili İlişkiler ve Silah Ambargosu Hâkim Oldu”, Alithia’da “Menendez’den Hristodulidis’e Güvence- Sondajları Güvenceye Almak İstiyoruz- Silah Ambargosunun Kaldırılması İçin Yasa Tasarısı İleriye Götürülüyor”, Haravgi’de ise “Menendez: Silah Ambargosunun Kaldırılması Yakın” başlıklarıyla yer aldı.

Fileleftheros’a göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’ten ABD ziyareti konusunda bilgilendirme yapmasını istedi.