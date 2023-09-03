Hristodulidis, yaşananlar utanç verici

Rum Başkanlığında, Limasol’daki olaylar için toplantı yapılırken siyasi partiler de yaşanan olayları kınadılar.

Alithia gazetesi “Toplantı Üstüne Toplantı Ama Sonuç Sıfır” başlıklı haberinde ilk önce Baf’a bağlı Hloraka’da daha sonra Limasol’da yaşanan olaylar üzerinde Rum Başkanlığı’nda toplantı üstüne toplantı yapıldığını ancak herhangi bir sonuca varılamadığını yazdı.

Rum Yönetimi’nin yaşanan olaylarla baş etmekte zorluklar yaşadığını yazan gazete, polisin bir kez daha hiç kimseyi koruyamadığını ve ortalığı dağıtan, yakan ve saldıran maskelilerin olaylarını önleyemediğini belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün sabah tüm yetkili ve ilgili birimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Gazete toplantı sırasında Hristodulidis’in, Limasol’daki olanlar konusunda hissettiği utancı saklamaya çalışmadığını yazdı.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis, toplantı öncesinde bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada “utanç verici görüntülerden” söz etti.

Sorumlu olduğu tespit edilen kişilerden zararın ödemesinin isteneceğini söyleyen Hristodulidis, çıkan olayların, mülteci sorunuyla başa çıkılmasıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca “bu olaylara müdahil olanlar, ülkelerini biraz sevseler veya ilgilenselerdi, öncellikle ülkemize zarar veren bu tür faaliyetleri yapmazdı” ifadesini de kullandı.

Alithia gazetesi bir başka haberinde Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis’in açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Nikolaidis, modern bir şehrin kuşatma altında olmasına izin verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Nikolaidis, geçtiğimiz Cuma günü mülteci sorununu protesto etmek için gerçekleştirilen yürüyüş sırasında çıkan olayları kınayarak devletin ilgili birimlerinin kamu güvenliğini, kamu düzenini, can güvenliğini düzenini korumaya borçlu olduklarını ifade etti.

Nikolaidis açıklamasında ayrıca etkili tedbirlerin alınmaması durumunda olayların daha da tehlikeli be kontrol edilemez hale geleceği yönünde de uyarıda bulundu.

PARTİLERDEN KINAMA

Alithia gazetesine göre Rum Meclis ve DİSİ Başkanı Anna Dimitriu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayları kınarken olaylar sırasında düzeni koruması gerekenlere de sorumluluk yükledi.

Düzenin sağlanamamasının soru işaretlerine neden olduğunu söyleyen Dimitriu, kamu oyu önündeki söylemleri ve faaliyetleriyle, yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, suçsuz insanlara karşı şiddet kullanımını körükleyenlerin de bu olaylarda büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Dimitriu açıklamasında da ayrıca ülkenin kaosa sürüklenmesine de izin vermeyeceklerini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Limasol’daki ırkçı kıyının(pogrom) devlet ve ülke için bir utanç olduğunu ayrıca olayların, ülkenin kara sayfalarına yazılacağını söyledi.

Savunmasız yabancı işçilere, ikametgahlarına, tehlikeden habersiz insanlara, hatta medya mensuplarına yönelik saldırıların kınanması gereken olaylar olduğunu söyleyen Stefanu devlet ve polisin de bu olaylarda sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Habere göre DİKO, EDEK, Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği de birer açıklama yaparak olayları kınadılar ve olaylarla ilgili sorumluların tespit edilmesini talep ettiler.

Partiler olayların önlenmesi için ek tedbirlerin alınması gerektiğini de vurguladı.

Alithia gazetesi başka bir haberinde, Limasol’daki olaylar sırasında maskeli kişilerin, Limasol’daki bir mağaza dışında uyuyan evsiz bir yabancıya saldırdıkları ve dövdüklerini gösteren, sosyal medyada dolaşan videoya ilişkin fotoğrafı paylaştı.

Habere göre videoda, maskeli kişilerin, ilk önce yabancı asıllı evsiz kişiye fiziksel saldırıda bulunduğu ardından ise bu kişiyi mağazadan uzaklaştırarak binayı yakmak için mağaza önüne patlayıcı koydukları görülüyor.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete bir başka haberde ise olayla ilgili şüpheli gözüken 13 kişinin tutuklandığını yazdı.

Bu kişilerin, haklarında 4 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazan gazete, tutuklanan 13 kişinin 16 ila 50 yaş arasında olduğunu da belirtti.

Alithia gazetesi Limasol’da bir mini market sahibi, 4 çocuk annesi kadının yaşadıklarının sarsıcı olduğunu yazdı.

Maskeli kişilerin, kapalı olan mini marketin kapısını demir sopalarla kırarak içeri girdiğini, para çaldığını ve markette zarara yol açtığını yazan gazete mini marketin daha sonra ateşe verildiğini belirtti.

Haberde, markette binlerce Euro değerinde zarar meydana gelirken tüm hasılatın da çalındığı ifade edildi.

Gazete bir başka haberinde ise, Rum Polis Genel Müdürü Stelyos Papatheodoru’nun olayların hemen ardından Limasol’a giderek Limasol polisiyle bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.

Haravgi gazetesi, elektronik kelepçe ile kontrol altında bulunan bir mahkumun, Limasol’da meydana gelen olaylar sırasında tutuklanması nedeniyle mahkumdan sorumlu olan gardiyanın açığa alındığını yazdı.

İkamet yeri Lefkoşa olan bahse konu kişinin, 20 aylık hapis cezasına çaptırıldığını yazan gazete, tahliye tarihi 19 Kasım 2023 olan bahse konu mahkumun, 14 Ağustos 2023 itibarıyla cezaevinde tutuklu kalmaksızın elektronik izleme(kelepçe) sistemiyle dışarda cezasını çektiğini anımsattı.

Öte yandan Politis gazetesi “Polis Seyirci ve Plan Sadece Kâğıt Üstünde-Limasol Holiganların Eline Teslim Edildi-Hükümet Tarafından Başarısızlık Kabul Edildi” başlıklı haberinde Limasol’da yaşanan olaylara geniş bir şekilde yer verirken Rum Başkanlığı’nda dün sabah düzenlenen toplantıda polis tarafından uygulanan operasyon planının başarısız olduğunun kabul edildiğini yazdı.

AKEL’DEN ETKİNLİK

Haravgi gazetesi AKEL’in yarın akşam saat 19:00’da Limasol’daki “Dikitiriu” Meydanında, Limasol ve Baf’ta yaşana faşist kıyına karşı bir etkinlik düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre AKEL, bu tür olayların ne korkuttuğu ne de hoş görüldüğü mesajının verilmesi için etkinliğe katılmaları yönünde halka çağrıda bulundu.