Hristodulidis’in görevden aldığı Eski Sayıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Eski Rum Lider Anastasiadis’in adının karıştığı Altın Pasaport skandalının ortaya çıkmasına önemli katkısı olan ve gerekçesiz görevden alınan Eski Başdenetçi (Sayıştay) Odysseas Mihailidis, Rum Lider Hristodulidis’i hedef alan açıklamalar yaptı. RIK’nin Prokliseis programına konuk olan Mihailidis, görevden alınma kararı ve bunun yansımaları hakkında kapsamlı bir röportaj verdi.

Mihailidis, aktif siyasete girme konusunda düşüncelerini de paylaştı. Mihailidis, “ 2028’de aday olma olasılığını pozitif bir şekilde düşünüyorum. Çok erken, şu anda açıklama yapamam ama dürüstçe söyleyebilirim ki, bu olasılığı pozitif şekilde değerlendiriyorum. Benim için bu açık bir konu. Ülke batağa gidiyor. Kültürümüzü ve düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz. Başkan emekli olup, emekliliğinden feragat etmenin bir yolunu bulamadığını söyleyemez. Bacanağını 130 bin Euro maaşla bir pozisyona atayıp, ‘iyi biri’ dediğinde, bunun ne önemi var? Kim değerlendirecek iyi olup olmadığını?” Şeklinde konuştu