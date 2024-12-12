  • BIST 10124.43
  • Altın 3038.428
  • Dolar 34.8698
  • Euro 36.7145
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Hristodulidis’in görevden aldığı Eski Sayıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

» »
Hristodulidis’in görevden aldığı Eski Sayıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
Hristodulidis’in görevden aldığı Eski Sayıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Hristodulidis’in görevden aldığı Eski Sayıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Eski Rum Lider Anastasiadis’in adının karıştığı Altın Pasaport skandalının ortaya çıkmasına önemli katkısı olan ve gerekçesiz görevden alınan Eski Başdenetçi (Sayıştay) Odysseas Mihailidis, Rum Lider Hristodulidis’i hedef alan açıklamalar yaptı. RIK’nin Prokliseis programına konuk olan Mihailidis, görevden alınma kararı ve bunun yansımaları hakkında kapsamlı bir röportaj verdi.

Mihailidis, aktif siyasete girme konusunda düşüncelerini de paylaştı. Mihailidis, “ 2028’de aday olma olasılığını pozitif bir şekilde düşünüyorum. Çok erken, şu anda açıklama yapamam ama dürüstçe söyleyebilirim ki, bu olasılığı pozitif şekilde değerlendiriyorum. Benim için bu açık bir konu. Ülke batağa gidiyor. Kültürümüzü ve düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz. Başkan emekli olup, emekliliğinden feragat etmenin bir yolunu bulamadığını söyleyemez. Bacanağını 130 bin Euro maaşla bir pozisyona atayıp, ‘iyi biri’ dediğinde, bunun ne önemi var? Kim değerlendirecek iyi olup olmadığını?” Şeklinde konuştu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’taki 11 bin 181 “Mazda Demio” geri çağırıldı12 Aralık 2024 Perşembe 13:03
  • Güney Kıbrıs’ta kamu sektöründeki istihdam rakamlarında artış12 Aralık 2024 Perşembe 13:02
  • Rum basını: KKTC’deki Rum taşınmazlarının kullanımına verilecek cezaların artırılması gündemde12 Aralık 2024 Perşembe 12:51
  • Çarpıp kaçtı... Yayanın hastanede tedavisi sürüyor11 Aralık 2024 Çarşamba 15:28
  • Güney'de yeğenine tecavüz eden şahsa 12 yıl hapislik11 Aralık 2024 Çarşamba 15:11
  • Yer Kıbrıs... Dernek başkanı sahtekarlıkla para temininden tutuklandı11 Aralık 2024 Çarşamba 14:26
  • Güney Kıbrıs’taki 11 bin 181 "Mazda Demio" geri çağırıldı11 Aralık 2024 Çarşamba 14:25
  • Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis Cumhurbaşkanı Tatar’dan olumlu cevap bekliyor…11 Aralık 2024 Çarşamba 11:46
  • İngiltere’deki tarihi eserler Güney Kıbrıs’a iade edildi10 Aralık 2024 Salı 14:35
  • Kıbrıs'a 53 yıl sonra gelen ilk Birleşik Krallık Başbakanı Starmer10 Aralık 2024 Salı 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti